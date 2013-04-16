Erdoğan: Fazıl Say'la bizi meşgul etmeyin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, piyano sanatçısı ve besteci Fazıl Say'ın 10 hapis cezası alması üzerine gazetecilerin sorusuna "Bizi onlarla meşgul etmeyin" diye cevap verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından salondan ayrılırken gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.

Başbakan Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili soruyu "Onlarla bizi meşgul etmeyin" diye yanıtladı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da suç işleyen herkesin mahkemeler tarafından cezalandırıldığını ifade etti.

Bozdağ, “Fazıl Say piyano çaldığı için, sanatını icra ettiği için cezaya çarptırılmış değil, söylediği sözlerin toplumun önemli bir kesiminin kabul ettiği değerlere hakaret ve aşağılama olduğu için yapılan cezalandırmadır. Hiç kimsenin insanların inançlarına hakaret etme, küfür etme, onları aşağılama hakkı ve böyle bir özgürlüğü de yoktur. Düşünceyi ifade etmek ayrı bir şey, başkalarının inancına hakaret etmek küfür etmek ayrı bir şey, bunları birbirinden ayırmak lazım" dedi.