TBMM'de grup toplantısı günü; liderlerin gündeminde neler vardı?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün (6 Kasım 2018) partilerin grup toplantıları vardı. 5 parti liderinin konuştuğu grup konuşmalarında dış ve iç politakadan ekonomiye, güncel tartışmalardan Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklama yapıldı.

Grup toplantılarının ilkini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener, 'FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verdikleri önergenin reddedildiğini belirterek, "FETÖ'nün milletvekili, başkanlık divanı üyesi, grup başkan vekili yok muydu?" diye sordu. İyi Parti lideri, "FETÖ'nün siyasi ayağı öğrenilmesin isteniyor" dedi.

TIKLAYIN: Akşener'in grup konuşması

Akşener'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti üyelerine ve konuklara seslendi. Bahçeli, "yeni bir çözüm süreci adımı" iddiasına sert tepki gösterdi. MHP lideri, "Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki Türk Milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecek" diye konuştu.

TIKLAYIN: Bahçeli'nin grup konuşması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşmasına partisinin iktidarı boyunca girdiği seçimlerden aldığı sonuçları değerlendirerek başladı. Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert ifadelerle yüklendi. Kılıçdaroğlu için "Avane, psikiyatriste gitmeli" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum” şeklinde konuştu.

TIKLAYIN: Erdoğan'ın grup konuşması

HDP'nin gündeminde öne çıkan gelişme ise şarkıcı Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesiyle, Erdoğan'ın maaşı vardı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "542 bin nüfuslu Ağrı'ya bir yıllık ayrılan bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aylık brüt maaşına tekabül ettiğini" söyledi.

TIKLAYIN: Temelli'nin grup konuşması

Son grup konuşmasını ana muhalefetteki parti, CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki odak noktası, Türkiye ve dünyanın konuştuğu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıydı. CHP lideri, Erdoğan'a "Kral isteyince katilleri serbest bıraktı, gitmelerine izin verenler cinayet ortağıdır" diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN: Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması