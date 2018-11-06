Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kral isteyince katilleri serbest bıraktı, gitmelerine izin verenler cinayet ortağıdır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Kral isteyince katilleri serbest bıraktı, gitmelerine izin verenler cinayet ortağıdır" diyerek tepki gösterdi.

"Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, Kaşıkçı’nın katilleri de öyle gitti" diyen Kılıçdaroğlu, "Kaşıkçı cinayeti için neden Türkiye’yi seçtiler? Çünkü teslim alınan bir Cumhurbaşkanı var!" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. Ekonomideki dalgalanmalar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin oalrak önerge verdiklerini ancak reddedildiğini ifade ederek, "Türkiye'ye operasyon düzenleniyorsa bunu bize açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

"Elbetteki motorları maviliklere süreceğiz, elbetteki gençlerin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Ecevit'in 12. yıl dönümünü kutladık, kendisini saygıyla sevgiyle andık. Dolayısıyla bir düşünür insanı olan, şair olan, aynı zamanda saygın, güzel bir siyasetçi olan Ecevit'i anmak hepimizin temel görevlerinden biridir. O tüm düşünceleriyle çağdaş bir Türkiye inşa etmek isteyen siyasetçilerden biridir. İster Türkiye ister dışında olsun soydaşlarımızı kortumak için her türlü kararı kimseye boyun eğmeden, kimseye danışmadan, sormadan yerine getiren bir kişidir. Çünkü o Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm ilkelerini içselleştirmiş kişidir. O mücadele insanıdır. Soydaşlarımız katledilirken Kıbrıs'a giden kişidir. O milliyetçiliği ayrımcılık, ırkçılık olarak görmedi. O milliyetçiliği kendi ülkesinin çıkarlarını görmek olarak çalıştı. Onun milliyetçilik anlayışı Akdeniz'in sularında Kıbrıs'taki Beşparmak dağalrında yazılıdır. onun milliyetçilik anlayışı Afyon tarlalarındaki milliyetçilik anlayışıdır. Hiç kimseye gitmedi, özür dilemedi. Irak'ın Amerikalılar tarafından müdahale edilmesine karşı çıktı. Derin bir dram varsa sebebi 16 yıllık bu iktidardır.

Ampute Milli Takımı

"Ampute Milli Takımı dünya ikincisi oldu. Gerçekten gönülden kutluyorum.

"Meksika'yı 4-0 yendiler ama sonra bekledikleri başarıyı sağlayamadılar ve ikinci oldular. Kaptan diyor ki 'ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor.' Bizim hakkımız sana helaldir, sen bize hakkını helal et Osman kaptan.

"Niye serbest bırakıldı?"

"Adalet insan olmanın gereğidir, hak aramanın gereğidir. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız birilerinin size hakkınızı teslim etmesigerekir. Adalet mülkün temelidir. Adaleti dağıtan kişi hukukun üstünlüğünün ötesinde bir güce teslim olmuşsa adalet dağıtmaz. Adaletin yıpranmaması için dikkatlice bir politika uygulanması lazım. Bir uyuşturucu baronu, daha öcne tutuklanmıştı. Ergenekon'da bu gizli tanıktı. Zekeriya Öz getirmişti. Sonra onun kumpas olduğu ortaya çıktı. Sonra bu uyuşturucu baronu tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Ama bir süre sonra serbest bırakıldı. Niye serbest bırakıldı? Tahliyeyi veren hâkim şunu diyor, 'iktidar partisinden biri beni defalarca aradı ve bana baskı yaptı' diyor. O devlet Ergenekon Balyoz'u yaratan devlettir. 15 Temmuzu unutmadık. Gizli tanık, neymiş devlet koruyormuş. Hâkime baskı serbest.

"Bu mudur adalet? Bu adaleti yaratan kişi şimdi Saray'da oturan kişidir.

"İddianamesi dahi olmayan, Osman Kavala, bir sivil toplum örgütünde çalışıyor, bir yıldır tek kişilik odada. İddianame olmadığı için hâkimin de önüne çıkarmıyor. Bunun için de birinin telefon mu etmesi gerekir. Birinin yine hâkime talimat mı vermesi lazım. Bu hâkimelrde hukukun üstünlüğü yok mu? Eren Erdem aynı şekilde.

Kaşıkçı cinayeti

"Papaz nasıl yurt dışına gittiyse, Kaşıkçı’nın katilleri de öyle gitti.

"Adamlar program yaptılar. Katiller uçaklarla geldi, otellere yerleştiler. cinayeti işlediler. Ellerini, kollarını sallayarak ülkelerine döndüler. Katillerin gitmesine ne için izin verildi? Hangi gerekçe ile gitti? Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti. Katiller de gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP'ten gitti. Bana 'bu ülkede adalet var' diyeceksin ondan sonra.

"Erdoğan avuçlarının içinde"

"Kaşıkçı cinayeti için neden Türkiye’yi seçtiler? Hangi gerekçeyle Türkiye? Çünkü teslim alınan bir Cumhurbaşkanı var! Çünkü biliyorlar ki Erdoğan avuçlarının içinde, her dediklerini yaptırabilirler. Eğer bir ülkeyi yöneten kişi, egemen güçler tarafından teslim alınmışsa o ülkenin itibarı yerlerdedir.

Ekonomik bağımsızlık

"Ekonomik bağımsızlık birilerinin elinde. Örnek mi buyurun tarıma bakın, saman ithal eden bir ülke. Tükettiğimiz ne varsa Batı'dan geliyor. Batı'nın egemen güçleri 81 milyonu biz besleyeceğiz diye kavga ediyor.

"Bu paranın gücüdür"

"Türkiye'yi Batı'nın egemen güçleri mi yönetiyor, Saray'da oturan mı? Türkiye'nin ekonomik egemenliği aşama aşama elinden alınıyor. Bir gazeteci içeride, telefon ediliyor, bir gecede iddianame hazırlanıyor ve birkaç saat içinde tahliye edilip Almanya'ya gidiyor. Bu paranın gücüdür. Bu ten bu canda kaldığı sürece bırakmayacağım diyordu. Macron telefon etti pat bıraktılar. En son Suudi'ler telefon etti. Madem cinayet işlendi, neden Büyükelçisi'ni Türkiye'ye çağırmıyorsun?

"Yalan söylüyorsunuz"

"Bakan Albayrak, Plan Bütçe Komisyonu görüşülürken şu aıklamayı yapıyor, 'dış güçlerden saldırı var' diyor. 10 Ağustos'a yönelik 'spekülasyon hazırlayanlar duvara tosladı' diyor. Arkadaşlarıma dedim hemen TBMM'de hangi ülkenin başkentinde TC'ye karşı bir mali operasyon yapılıyorsa bunu bilelim ve ne yapılması gerekiyorsa topyekün bir şeyler yapalım. Grup başkanvekillerimiz önergeyi verdiler. Gelsin açıklasın. Efendim bu olmaz. Belki gizli olabilir. O zaman kapalı oturum yapalım. O da reddedildi. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Albayrak'a sesleniyorum, bir ülkenin başkendinde Türkiye'ye operasyon düzenleniyorsa bunu bize açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz.

"Enflasyon geldi, mutfakta yangın var"

"Enflasyon geldi, mutfakta yangın var. Enflasyonla topyekun mücadele dediler, sonuç alınamadı. Satarak memleketi yönetmeye kalktılar. Borçlandılar. Teslim oldular, Türkiye’yi başkaları yönetiyor.

15 Temmuz şehitleri için toplanan paralar

15 Temmuz şehitleri ve gazileri için para toplanmıştı. Nereye gitti bu para. Bu para dağıtılacak takipçisi de CHP olacak. Allah bilir bu parayı da iç ettiler. Neymiş, vakıf kurulacakmış da öyle dağıtılacakmış. Bir ayda kurulur bu vakıf. Nerede bu para? Hangi bankada.

"Ak Parti'ye oy verirsen harama ortak olursun"

"AK Parti demek pahalılık demektir. 16. yılın sonunda geldiğimiz bu. AK Parti iktidarı enflasyon demektir. AK Parti iktidarı işsizlik demektir. Gençler işsiz. İsraf demektir. Ak Parti'ye oy verirsen harama ortak olursun. Ak Parti iktidarı demek emeklilikte yaşa takılmak demektir. İtibarsız dış politika demektir, Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmek demektir.

Erdoğan'ın maaşına zam tepkisi

"Beyfendi diyor ki 'maaşım az yüzde 26 zam yapacağım.' Gözünü toprak doyursun. Her ay 59 bin lira alıyorsun. Yetmiyor, emekli maaşı alıyorsun. Çifte kavrulmuş maaş alıyorsun. 74 bin olacak diyorsun. Peki ayda bin 600 lira ile bu gariban işçi nasıl geçinecek? Onu düşünen var mı?

"Muğla ile Tekirdağ'ın isimlerini değiştirmişim"

Geçen gün bir TV programında Tekirdağ ile Muğla'nın isimlerini değiştirip söylemişim. Erdoğan fırsat bilip hemen sorduk hiç bir şey yok diyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz bütün ilçelere okul yaptı. Bütün mera alanlarını ıslah etti. Sen okul yapamadın. 16 yılda okul yapamadın. Yol da yapamadın bize ver biz yapacağız. Kültür merkezini bize ver yapalım dedik, vermedi.

"Neticede ne istedilerse verdin, ders vermedin. Sıra ders vermeye geldi. Bunların bir derse ihtiyacı var. Ve o dersi verecek olan da bu ülkenin insanları."