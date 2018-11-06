Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Kıskansan da patlasan da...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre" sözleriyle yüklendi. Kılıçdaroğlu’na “avane” diyen Erdoğan, “Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlar herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ‘dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım’ olarak nitelerken “Yaptırımları doğru bulmuyorum” dedi. Erdoğan, "Uluslararası hukuka da aykırı, emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Milletimiz tercihini Ak Parti'den yana koyarak Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir. Bu dönemin en önemli özelliği, milletin hâkimiyetinin tesis edilmesidir.

- 14 seçimde milletimizin karşısına çıktı, her defasında 'Yola devam' mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz.

- Eğitim davası, bu ülkenin asırlardır tartıştığı ancak bir türlü netice alamadığı bir mesele. Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir durumdur. Eğitimin bütçesini 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Demek ki 1'e 12. Sadece bu yıl 166 milyon ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. 75 üniversiteyi 206'ya çıkardık, biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız.

- (Kılıçdaroğlu'na) Çıkmış, 'Öğretmenler açıkta, sınıflar boş' diyor; dünyadan haberi yok. Her şehre üniversite açarak eğitim-öğretimin maliyetini düşürdük.

- Bazı öğrencilerimiz illa da burs diyor. Ya evladım, bak sen krediye de müracat etsen şunu bilesin ki faiz uygulaması yok, size en düşük taksitlerle ve sigortalı olarak işe girdiğin anda bunu devlet senden tahsil edecek. İster bursa, ister krediye müracat et ama et. Bay Kemal’e bunları sorun bilmez…

- Sağlık, ülkemizde en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Bu Bay Kemal'in genel müdürlüğü döneminde ölülerimizi bile rehin aldılar be... Her şeyden önce sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur.

- Ben bir trafik kazası geçirdim Bolu Dağı’nda. Bu garibim Osman’ın (Aşkın Bak) eline ilaç şişesi verildi, o tutuyor serumu biz 4 kişi minibüsün içinde yatıyoruz. Bu da yetmedi. Geldik Bolu’ya, emekli misin sigortalı mısın diye soruyor. Ya yatıyoruz işte bunun sorusu mu sorulur. Bay Kemal’in genel müdürlüğü buydu. Biz damdan düştük bay Kemal.

- İnşa ettiğimiz 224 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor.

- Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik tepeliyoruz tepeleyeceğiz. Sadece 2016 Temmuz ayından bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761 Kuzey Irak'ta 1092, Fırat Kalkanı'nda 3000 Zeytin Dalı Harekatı'nda 4500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ'den 15 bine yakını tutuklu 17 bine yakını hükümlü olarak cezalarını çekiyor.

- Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?

- Bay Kemal çalışıyoruz kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.

Beyefendi Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır Ankara dışında yapılamaz diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir devlet adamı olmak nedir sen bunları unuttun bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı orada yaptık 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin. Nasibin yok nasibin. IMF'ye 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. 2013'te bunu sıfırladık. Bay Kemal bunlar sizlerden geldi bize.

- Kısa bir zamanda hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Gerekirse orada cari açığı bile düşünmeden ithalata gider piyasayı balanse ederiz. Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız.

- Ana muhalefet partisinin çapsız kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Hiç olmayan bir şeyi dakikalarca ballandıra ballandıra anlatmanın adı nedir? Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlar herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten tazminat almaktan yoruldum.

"Ya o kadar anlatıyoruz"

Erdoğan toplantı sırasında “İktidara geldiğimiz zaman IMF'ye ne kadar borcumuz vardı?” sorusuna farklı cevaplar gelince “Ya o kadar anlatıyoruz…” diyerek tepki gösterdi.