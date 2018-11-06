Temelli: 542 bin nüfuslu Ağrı'ya ayrılan bir yıllık bütçe, Erdoğan'ın bir aylık maaşı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında, müzisyen Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edilmesiyle ilgili "Sıla’ya uygulanan şiddet, görünmez kılınmaya çalışılan kadına yönelik şiddetin açığa çıkmasına neden oldu. Yılda 13 bin kadın şiddete uğruyor. Güç ve konum sahibi kadınların da şiddet riski altında olduğunu bir kez daha gördük" dedi. Temelli, 542 bin nüfuslu Ağrı'ya bir yıllık ayrılan bütçenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aylık brüt maaşına tekabül ettiğini söyledi.

"4 Kasım 2016'dan beri İslam'ın uğradığı saldırıya uğruyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, Saadet Partili Cihangir İslam hakkında 15 Temmuz darbe girişimi açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmasıyla ilgili "Cihangir İslam Meclis'te konuşma yapar yapmaz saldırı başladı. Biz 4 Kasım 2016’dan beri aynı saldırıya maruz kalıyoruz" dedi.

"Sise Bingöl yakınlarını tanıyamayacak kadar sağlık sorunu yaşıyor"

Hasta tutuklu Sise Bingöl ve diğer hasta tutukluların durumuna de değinen Temelli, "Sise Bingöl 80 yaşını aştı. Cezevinde. Yakınları gittiğinde tanıyamayacak kadar sağlık sorunu yaşıyor. Hala cezaevinde. Cezaevinde 1174 tane ağır hasta var" ifadeleri kullandı.

Oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edilen müzisyen Sıla Gençoğlu'na geçmiş olsun dileyen Temelli, "Sıla’ya uygulanan şiddet, görünmez kılınmaya çalışılan kadına yönelik şiddetin açığa çıkmasına neden oldu. Yılda 13 bin kadın şiddete uğruyor. Güç ve konum sahibi kadınların da şiddet riski altında olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

"AKP ile yürüyecek bir yolumuz yok"

"Bizim AKP ile yürüyecek bir yolumuz yok" diyen Temelli şöyle konuşmasın şöyle devam etti:

"Bizim yolumuz barış ve demokrasi yoludur. Halkımızın yoludur. Geçmişten geleceğe tüm yoldaşlarımızın yoludur. Yitirdiklerimizin anıları ile bugünkü yoldaşlarımızla bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bizim AKP ile yürüyecek zerre kadar bir yol yok. Nerede olursak olalım, yürüyoruz hainin zalımın, fesatçının üzerine. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz!"

"Türkiye’yi yolsuzluk ülkesine çevirmeye çalışıyorlar"

Son dönemde Sayıştay'ın belediyelerle ilgili hazırladığı rapora değinen Temelli, "Sayıştay raporlarında yolsuzluklar çıkınca hemen yöneticiyi görevden aldılar. Antep’te kayyım yok ama 10 kayyımlık yolsuzluk var. Antep belediyesinin IŞİD’le ilişkisi biliniyordu. Antep adeta yolsuzluk laboratuvarı olmuş. ‘Örgüte çuvalla para gönderdiler’ diyen eski Kayseri belediye başkanı bir tane belge göstersin. Ama kendi hakkında 26 sayfalık belge var. Şimdi Türkiye’yi yolsuzluk ülkesine çevirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Ağrı’ya 1 yıl için 102 bin lira ayrılmış"

İllere yıllık bütçede ayrılan miktarlara değinen Temelli, " Ağrı’nın nüfusu 542 bin, bütçede Ağrı’ya 1 yıl için 102 bin lira ayırmışlar. Şırnak’ın nüfusu 503 bin, Şırnak’a 169 bin lira ayırmışlar. Cumhurbaşkanı’nın aylık brüt maaşı ise 102 bin! İşte bütçenin ne olduğunu bize anlatan en önemli gösterge" dedi.