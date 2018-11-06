Meral Akşener: FETÖ'nün milletvekili, başkanlık divanı üyesi, grup başkan yardımcısı yok muydu?

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için verdikleri önergenin reddedildiğini belirterek, "FETÖ'nün milletvekili, başkanlık divanı üyesi, grup başkan vekili yok muydu?" dye sordu. Akşener, "FETÖ'nün siyasi ayağı öğrenilmesin isteniyor" dedi.

2019 Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde ittifak yapacaklarını söyleyen Akşener, "İyi Parti yerel seçimelrde ittifak yapacak. Kiminle yapacak? Evet biz ittifakımızı mileltimizle yapacağız" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğu Türkistan’da AKP susuyor, Andımız konusunda CHP susuyor. Biz neyi görüyorsak onu söylüyoruz neye inanıyorsak onu haykırıyoruz. Bu yüzden başımız dik, sesimiz gür. Biz milletin partisiyiz, biz milletin ta kendisiyiz.

"Bu hain FETÖ’nün, hiç vekili yok muydu, hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor. Verdiğimiz önerge AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Geçtiğimiz hafta yine önerge verdik. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Yine reddedildi. FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ama milletvekilleri bir gün, İYİ Parti’nin bu önergesine elbette 'evet' diyecek. Ve o hain kalkışmaya şehit vermiş milletimiz, gerçekleri er ya da geç öğrenecek. Biz, bize neden karşı olduklarını biliyoruz. Biz HDP ile aynı tarafta olmayız diyorlar. Ama bakın ki askerimizin donarak şehit olması araştırılsın diyoruz, HDP ile aynı oyu kullanıyorlar.

İyi Parti’nin önergesine ‘evet demeyiz’ diyorlar size ağır geliyorsa, buyurun siz getirin biz ‘evet’ diyelim."

"Cumhurbaşkanı maaşının 75 bin liraya çıakrılmasını onaylamadık. İktidarın Amerika'ya gidip diz çökmesini, papazı yolcu etmesini de asla unutmayız, asla affetmeyiz, asla affetmeyeceğiz.

"Değerli milletveki,lleri, iktidarın basiretsiz kararları ve tutarsız politikaları endeniyle krizin ağırlaşacağı günlere doğru yol alıyoruz. Memleketine giren, pazara giden bunun farkıdna. Damat Berat örnek olduğumuzu söylese de millet cebinin azaldığının farkında. Cep delik cepken delik. Kriz gittikçe derinleşiyor. Cumhurbaşkanının ekonomik konulara hiç girmemesi ekonominin kötüye gittiğini gösteriyor. Ekonomide durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı. Damat Berat'sa hzıını alamayız ekonomimiz dünyaya örnek oluyor diyor. Damat ne zaman konuşsa dolar konuşuyor. Bu damada ne yatırımcılar ne de millet güveniyor.

"Dünyanın ilk on ekonomisine gireceğiz diyorlardı, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasında. Üretimde olduğu gibi tüketim de durma noktasında. Firmalar küçülüyor, işçi çıkarıyor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. Damat Berat’ın ‘ekonomide dengeleme’ dediği işte bu. Sıfıra sıfır elde var sıfır.

"Saray’ın lüks ve saltanat harcamasının üç kat artmasını kabul edecek değiliz. Cumhurbaşkanı’nın maaşının yüzde 26 zamlanmasına da evet demedik. Papaz’ın yolcu edilmesini de unutmayacağız. Asla affetmeyeceğiz. ‘Devleti şirket gibi yöneteceğiz’ diyenler bunu kavrayamaz. Süleyman Şah türbesini yıkıp, vatan toprağını terk edenler bunu anlayamaz. Bunu ancak ‘Vatan sağ olsun’ diyenler anlar.

"Üretim durma noktasında"

"Dünyanın ilk on ekonomisine gireceğiz diyorlardı, ilk yirmideki yerimizi bile kaybediyoruz. Üretim durma noktasında. Üretimde olduğu gibi tüketim de durma noktasında. Firmalar küçülüyor, işçi çıkarıyor. Ne üretebiliyoruz ne tüketebiliyoruz. Damat Berat’ın ‘ekonomide dengeleme’ dediği işte bu. Sıfıra sıfır elde var sıfır.

"Onlar saraylarda günlük 2 trilyon harcıyor"

"Millet hâlâ ay başını zor getiriyor, hatta getiremiyor. Ama onlar saraylarda günlük 2 trilyon harcıyor. Milletim o iktidar artık bildiğiniz iktidar değil. 'Tek servetim parmağımdaki yüzük,' diyerek iktidara gelen var ya 'Bu zalim iktidar millete bir bardak çay ve simidi çok görüyor. Bunların peşinden gidilir mi' millet de destek veriyordu. 16 yıllık iktidarlarının ardından gelin o hesabı yapalım. Şimdi çay simitle bir çayla 5 kişilik bir aile geçinemez oldu. En iyisi senin sözünü tekrarlayım. Sarayında günde 2 tirilyonla doymayanlar size bir simitle çayı çok görüyor. Bu zalim iktidarın peşinden gidilir mi?

"Suriyelilere 35 milyar dolar harcayanlar iş emekliye gelince nereden bulayım diyemez. 16 yılda satışlar ve vergilerle elinize 2 trilyon dolar para geçti. Bu parayı ne yaptınız? Dünle yol yaptınız 25 milyon dolarlık. Gerisi yok. Gelir gelmez deprem paralarına el koydunuz şimdi de işçinin parasına göz koyuyorsun. Milletin birikimlerini sattınız, gençlerimizin de geleceğini satıyorsunuz. Gençlere sesleniyorum. Geleceğiniz ipotek altında. Elinizin altında internet var girin araştırın. Söylediklerim yanlışsa gelin yakama yapışın, doğruysa iktidarın yakasına yapışın.

"Ya bir yolunu bulun ya da bu yoldan çekilin"

"Enflasyon pahalılığın adıdır. 25,2 ile ne olur, fakir daha fakir olur. Enflasyon vatandaşımızı kemirir bitirir. Bu rakamlarla yatırım olmaz, Türkiye’yi uçuruma dolu dizgin götürüyorsunuz. İktidar mazeret uydurma konumu değildir. Yol bulma konumudur. Ya bir yolunu bulun ya da bu yoldan çekilin.

"Otomotiv sektörü nefes alsın ÖTV’yi indirin dedik. Eksik olsa da geç olsa da bir indirim yaptılar. Ekonominin düzelmesi için önce damat Berat’ı hazinenin başından alın. İsrafa son verin. Tasarruf yatırımlara son vermek değil, israfı önlemektir."

“Sosyal yardımları kesecek"

"Cumhurbaşkanı kendini oraya taşıyan vatandaşlara sırtını döndü. Burs bekleyen öğrencilere beleşçi diyor. Ayıp be ayıp, unuttun mu kendi çocuklarınızı nasıl okuttunuz? Sosyal yardımları kesecek o yüzden bu yardımlara bağırıp çağırıyor, yolunu yapıyor. Şimdi kodomanlarla, baronlarla yürüyor. Aziz milletim sen bu tabloyu görüyorsun eminim kırmızı kartı yerel seçimlerde göstereceksin.

"81 milyonda kimsede kalmamış hepsi onda toplanmış"

"Bir insan her işten anlar mı? Bu anlıyor. Ne kadar kurum var Cumhurbaşkanlığı’na bağladı. Bütün paraları bir fonda topladı. Başına da kedini ve damadı atadı. Hem elektrikçi, hem muslukçu Hem forvet hem orta saha, hem defans. Hem de ekonomist. 81 milyonda kimsede kalmamış hepsi onda toplanmış. Biraz varmış o da damada toplanmış.

"Her şeyi inşaattan ibaret zannedenler..."

"Milliği sahte çıkmıştı arkadaşın, yerliliği de sahte çıktı. Şimdi de yerli tohuma savaş açtı. Sertifika zorunluluğu getirerek, çiftçiyi yabancı tohuma mecbur etti. Her şeyi inşaattan ibaret zannedenler tarımın önemini anlayabilmiş değiller. Oysa gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi bir milli güvenlik sorunudur."

Sayıştay raporları

"Sayıştay'ın raporları yayınalnıyor biliyorsunuz. Ak Parti'nin çay bahçesine çevirdiği yargının tke bir adım bile attığı yok. Yağ tulumuna düşmüş hale gelen hırsızların durumu belli. Bugün Erdoğan'ın gölgesine sığınıp yakayı kurtardığını zannedenler şunu unutmasınlar İyi Parti iktidarında yolsuzluk, rüşvet olmayacak, en önemlisi kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.

Uganda Büyükelçisi

"Türk milletini temsil ettiğini unutmuş. Bunu Türk milletinin Yunana karşı savaş kazanarak kruduğu resepsiyonunda yapıyor. Gerektiğinde papaz elbisesi bile giyebilecğeini söyleyen kişinin atadığı büyükelçi de elbette Yunan mitolojisinden kıyafet beğenir. Geri çağırmak, soruşturma açmak yetmez. O Helen'i hemen görevden alacaksınız.

"AKP ile MHP birlikte yol yürümeye başladılar bile. Saman altından su yürütüyorlar.

"HDP açıklama yapıyor AKP ile MHP arasındaki partilerle görüşmelerimiz sürüyor diyor. İşte bu tam bir AKP tarzıdır. Küçük ortaklar çoğalıyor. Bunlar tıpkısının aynıdır.ç Cepelrinde bir adet çamurla gezerler, ihtyaç olduğunda önelrinde kim varsa sıvamaya çalışırlar. Bu tezgâhları geçin artık. Birbirinize pas vererek İyi Parti'nin yoluna taş koymayın. İyi Parti yerel seçimelrde ittifak yapacak. Kiminle yapacak? Evet biz ittifakımızı mileltimizle yapacağız."