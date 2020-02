Bahçeli: Yeni bir çözüm süreci adımları varsa, Türk Milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir çözüm süreci iddiasına tepki gösterdi. "Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki Türk milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecek" diyen Bahçeli, "Terörle masa kurulmaz" ifadesini kullandı.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli gündeme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Konuşmasına Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım mesajlarıyla başlayan Bahçeli, Atatürk için "Onun mizacında karamsarlık, karakterinde taviz ve teslimeyetin kırıntısı yoktur. Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir" dedi.

Andımız tartışmasına ilişkin olarak "Türk, Türkçülük" mesajı veren MHP lideri, "Türklükte ırk arayan Türkçülüğü ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı sonrası bu metni yazan kişilerin "Ezanı Türkçe okutanlarla aynı kişiler" olduğunu söylemişti.

Enflasyon açıklaması

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Bahçeli, "Enflasyon sonuçlarını herkes gördü, bu rakam son 15 yılın en yüksek rakamı. Enflasyonla mücadele kapsamında firmaların yüzde 10’luk indirimi görünen o ki yetersiz olmuştur. Yıl sonuna kadar süreceği söylenen KDV ve ÖTV indirmlerinin nasıl bir sonuç alacağını kısa sürece görmemiz mümkündür" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, stokçulara ve doların yükselmesiyle artan fiyatlara "Edepsizliktir, haramdır, zıkkımdır" diyerek tepki gösterdi.

Bahçeli'nin konuşması şöyle:

"Yeter ki biz sağlam duralım, bir olalım, diri kalalım. Böyle olduğu sürece akınlar tutunacak dal bulamayacaktır... Türkiye Cumhyuriyeti geleceğin süper gücüdür...

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa borcumuz vardır. 10 Kasım'da aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü yad edeceğiz. Onun mizacında karamsarlık, karakterinde taviz ve teslimeyetin kırıntısı yoktur. Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir.

"Atatürk zorluğu yenmiş, zorbalara direnmiştir; entrikacıların senaryolaırnı boşa çıkamrıştır. 10 Kasım ağıt dönemindne ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için eşik olmalıdır. Hala onu idrak edemeyen yeminli cumhuriyet hasımları vardır. Mirasına tahammülsüzlük vandal ve vahşi bir tuzaktır.

Uganda Büyükelçisi tepkisi

"Atatürk demek Ne Mutlu Türküm diyen sözüne sadakattir. Atatürk demek Türk, cumhuriyet, Samsun'dan İzmir'e kadar adım adım sahnelenen kahramanlık demektir. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenler emin olunuz ki bizden değildir. Türk milletinden de asla sayılmayacaklardır. Mazluma ihanettir. Başkalarına özenen, neslini hakir gören, geçmişinden utananlar ne Türk ne de Müslüman olabileceklerdir. Türk resepsiyonlarında Antik kıyafetleri giyen sefilleri anlamak imkânsızdır. Atatürk'ün vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur ama Türkiye Cumhuriyeti inanıyorum ki sonsuza kadar bekasıyla baki kalacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum.

"Ağır sorunlar var"

"Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlar vardır. Asayiş ve adalette sorunlar birikmiştir, sokaklar huzursuz ve insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz belirsizdir. Maalesef her yerde kavga hakimdir. Tokalaşmak yerine sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barışa kastedenlerdir. Bunlar gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Bu tablo endişe vericidir.

"Şiddet haberleri sıradanlaşmıştır. Türkiye toplumsal ve sosyal bunalımın kıyındadır. Ekonomik sıkıntılar da tüm insanları tehdit etmektedir. Fabrika yangınları soru işaretleri barındırmaktadır. Bunlar sorgulanmalıdır, niye yanar fabrikalar? Kimse aklımızla alay etmesin. Sosyal ve ekonomik yıkıma hizmet etmektir fabrika yakmak. Kur savaşından ağır hasar aldık ama memleket bizimdir. Ekonomideki derin yaraları iyileştirmek milli bekamızın gereğidir.

"Konkordato ilanları otomatiğe bağladı.

Enflasyon rakamları

"Enflasyon raklamları ortada, değerlendirildi rakamlar. Bir gerçek vardır ki bu canavar başını çoktan kaldırmıştır. Son 15 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştır enflayon.

"Enflasyon sonuçlarını herkes gördü, bu rakam son 15 yılın en yüksek rakamı. Anlaşılan enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10'luk fiyat indirimleri sınırlı olmuştur. Yıl sonuna kadar süreceği söylenen KDV ve ÖTV indirmlerinin nasıl bir sonuç alacağını kısa sürece görmemiz mümkündür."

"Dolar artarken zam yapanlar, dolar gerilerken neden bu zamları geri almıyor?

"Öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyatları şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı göstermiyorlar... Kazandıkları her lira haramdır, burunlarından gelecektir. MHP, ekonomik sorunlardan siyasal çıkar elde etmeyi reddeden ahlaka sahiptir. Milletimize tercüman olmak en temel önceliğimiz ve görevimizdir. Doğruları söylemekten, kralı gelse korkmayacağız ve çekinmeyeceğiz...

Terörle mücadele

"Terörizmle mücadele gevşemeden sürüdürlümeli ve sonuca ulaştırılmalıdır. Şu anki mücadele kararlıdır, takdire şayandır. Bu mücadelenin devamını bekliyoruz, bu Türkiye'nin beka meselesidir.

"ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte hem de PKK/YPG'yi korumaktadır. Bu samimiyetsizliktir. ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü var etme niyeti açıktır.

İran ambargosu

ABD'nin İran'a başlattığı ve bu ülkeyi zora sokacak süreçten Türkiye'yi muaf tutması değerlidir. İki bakanımızla ilgili yaptırımların kaldırılması yerindedir. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Trump arasındaki diyalogların yeniden kurulması anlamlıdır. ABD dostluk ilişkilerini soğumaya bırakmamalıdır.

Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki Türk milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecek, bu oyuna asla gelmeyecektir. Terörle masa kurulmaz. Teröristlerle müzakare yapılmaz. Aman diyerek akan kan durmaz, cinayetler son bulmaz. Geçmişte yaşananlar tecrübedir. Terörizmin bitişi konuşmayla olmaz. Hainleri yok etmeden milli huzur sağlanamaz. Kürt kökenli kardeşlerimizin terör örgütleriyle bir bağı yoktur. Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir. Kürt kökenli kardeşlerimiz canımızdır. Hepimiz Türk milletiyiz.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

"Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedelleri olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Ege ve Akdeniz'de hakimiyet kurulamaz. Tehditvari bir dille konuşulması meşru haklarımızı gölgeleyemez. Olgun tavrımızı ürkeklik görmesinler. Türk milleti korsanlıkların başını ezecek iradeye hala sahiptir.

"Türkiye'nin önünü kesmek için küresel ve bölgesel ayak oyunları uzun süredir devrede. Irak Türkmenlerinin tercihleri görmezden gelinmemelidir. Bildiğiniz gibi 12 Mayıs 2018'de Irak'ta seçimler yapılmıştır. Bu seçimde şaibe olmuştur. Irak seçimlerinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümet henüz kurulamadı. Irak Türkmenleri yeni hükümette görev bekliyorlar. Irak Türkmenleri hafife alınmamalıdır. Biz Irak Türkmenlerini desteklemeye devam edeceğiz.

Öğrenci Andı

"Andımız bahanesi ile ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Yarım aydınlar, sözde uzmanlar bilip bilmeden ağızlarına ne gelirse gündeme taşıyor. Her şey bitti. Geriye Türk Milleti kimdir sorusuna cevap aramak mı kaldı? Nereye varmak emelindesiniz. Kırdığınız ceviz kırkı geçti. Baltanız defalarca taşa değdi. Türk milleti kimdir diyenler söyleyin asıl siz kimsiniz? Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz, herkesin etnik ve mezhebine saygı duyuyoruz. Ancak Türk milletini tartışmak düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir ülkücü buna izin vermez. Türklükte ırk arayan Türkçülüğü ırkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın tam ortasındadır.

Kıyısında köşesinde yer almadığınız bir değerle ilgili beyanat vermek, mensubiyetinden uzak olduğunuz beşeri cevheri dilinize pelesenk yapmak ne haddinize, ne hakkınızadır?

"Hiçbir milliyetçi ve ülkücü buna razı olmaz, bu pespayeliğe onay vermez"

Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz. Kimin neye inandığına bakmıyoruz. Herkesin aidiyet ve meşrebine, etnik ve mezhebi kabulüne saygı duyuyoruz. Ancak Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi ve ülkücü buna razı olmaz, bu pespayeliğe onay vermez.

Biz ki, “vatanım, ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun” diyebilen, diyebilmiş, diyebilecek cesaretteki Milliyetçi-Ülkücü Hareketiz.

Onu bunu bilmeyiz, ona buna bakmayız, onunla bununla beyhude yere vakit geçirmeyiz.

İşimize bakarız, mazisi binlerce yılı bulan Türk milletine mensubiyetle övünür, bununla da onur duyarız.

Büyük davaların, büyük hayalleri olan adamların omuzlarında yükseldiğini idrak ve ifade eder, son tahlilde buna inanırız. Büyük başarıların büyük hedeflerin sonucunda ortaya çıktığını söyler ve bunu biliriz. Büyük hedeflerin büyük heveslerin, büyük heveslerin ise büyük düşüncelerin eseri olduğuna gönülden imza atarız.

Tarihi bir millet olmakla, tarih olmak arasındaki temel farkı anlamayanlar, Türklüğü zamanın ve yaşanan anın dar kalıplarına sıkıştırıp ezilmesini ve erimesini amaçlayan sözde aydınlar içimize sızmış yabancı hayranlarıdır, manda ve himayenin yeni nesil varisleridir, televizyonlardan virüs aşılayan kripto ajanlardır.

Türklükte ırk arayan, Türk’ü ırkla sınırlandıran, Türkçülüğü ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır. Türk milletinin sosyo-kültürel kimliği binlerce yılın, onlarca asrın kaynaşmasıyla oluşmuştur. Türk dili, Türk töresi, Türk kimliği, Türk kültürü etrafında “zaman” harcı ile oluşan bu muazzam bileşenler İslam dini ile mana ve zenginlik kazanmıştır. Temelini Türk kültürü ve İslam inancının oluşturduğu, eşref-i mahlukat olan insana ve insaniyete saygıyı esas alan şuura sahip olmak bizim için şeref payesidir.

Milli bekanın devamında yol ayrımına gelindiği ve çarenin tükendiği anlarda kendinden vazgeçecek ilahi fedakârlığa malik olmak bizim için fani hayatımızın yegane anlam ve amacıdır.

Türk milletinin bekası için lazım olan mücadeleyi sürdürebilecek sabır, azim, adamlık, mertlik, kararlılık, alçak gönüllülük, feragat ve cesaret gibi çok özel hasletlerle bütünleşmek bizi biz yapan, bizi hayata bağlayan temel güç kaynaklarıdır.

Yüreğimiz Türk milleti için atıyor. Nabzımız vatan sevdasıyla çarpıyor. Gönlümüz aziz şehitlerimizle yanıyor. Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türklüğün yaşama arzusudur. Milliyetçi-Ülkücü Hareket makus talihli ülkemin ümit aşısıdır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönderinde bekleyen al bayrağın rüzgarı, dost için kadife elli, düşman için de çelik bileklidir. Biz Türklüğümüzle övünürüz, çünkü Türk oğlu Türk’üz.

Türkçülüğümüzle onur duyarız, çünkü kendimizi bildik bileli Türkçülüğün Orhun kaynağından kana kana içtik, inanç ve imanla dolarak bugünlere geldik.

Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil, gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz.

Türkçülük ırkçılık değildir. Andımızı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kat’a ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Vesayete umut bağlamak, statükoya yaslanmak bizim harcımız olamayacaktır. Ne ezan sussun, ne vatan bölünsün, ne Türklüğümüz budansın, ne de Türkçülüğümüz buruşsun. Yaşasın Türk milleti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti, kahrolsun bölücülük, kökün kurusun eyyamcılık.

Yeni sömürgecilik, insanlığın binlerce yıllık tecrübelerinden süzülerek gelen milli kültürleri tahrip etmeyi hedeflemektedir. Gaye kimliksiz insan yığınlarından oluşan, kolay idare edilebilir bir dünyadır. Bu yıkım süreci bir milletin hayatta iken kendi ölümünü seçmesi demek olan “toplumsal ötenaziye” doğru yol almaktadır.

Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar pervasızlaşan, Türk ve İslam dünyasına açık tehdit haline gelen “yeni küresel emperyalizm”, teslimiyeti reddeden milletleri parçalamaya odaklanmıştır.

Yenidünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük engel milli devletler ve güçlü millet varlığıdır.

Bu nedenle küreselleşme, milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle paylaşılmasını ısrarla dayatmaktadır. Bunun olmaması halinde alt kimliklerin tahriki devreye sokulmaktadır. Senaryonun özü, “ya üste bağlan ve egemenliği paylaş, ya da alta in paylaşarak çözül” biçiminde formüle edilmiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz, bu saldırıya son nefesimize kadar, bedeli her neyse ödeyerek direneceğiz, iblisin bacağını kıracağız. Biz herkes eşittir Türkiye diyen bir fikri olgunluğa, Biz milletimizin her ferdini Cenab-ı Allah’ın eşsiz bir emaneti gören manevi doygunluğa, Hiç kimsenin kökenine, yöresine, anasının diline bakmayan hoşgörü ve vicdani duyuşa sahip Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Ama Türklüğümüzle de, Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız, kara çaldırmayız, Türküm, doğruyum, çalışkanım demekten de yorulmayız.

Son olarak, Meksika’da düzenlenen Ampüte Dünya Futbol müsabakasında ikinciliği kazanan Ampüte Milli Takımımızı, teknik heyeti kutluyor, hepsinin alınlarından öpüyorum. Final maçında penaltı kaçıran takım kaptanımız Gazi Osman Çakmak üzüntüsünden olacak ki “Türk milleti hakkını helal etsin” demiş. Kahraman kardeşim, müsterih ol, bizim sende hakkımız yoktur, fakat senin bizlerde hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken birisi varsa, o da sensin ve arkadaşlarındır; sizlerin bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için yaptığınız fedakârlıkları unutursak diyorum ki kanımız kurusun.

Bu duygu ve düşüncelerle muhterem heyetinizi bir kez daha en iyi dileklerime selamlıyor, değerli milletvekillerimize Meclis çalışmalarında ve bütçe sürecince başarılar diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.