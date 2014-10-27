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Dünya

Tayvan’da 'evlilik eşitliği' için Onur Yürüyüşü

Tayvan’da 25 Ekim Cumartesi Günü yapılan 12. LGBTİ Onur Yürüyüşü'nde on binlerce kişi eşcinsel evliliklerin yasallaşması için yürüdü

27 Ekim 2014 13:22

Tayvan'ın başkenti Taipei’de 25 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen ve organizatörlerin tahminine göre 50 bin kişinin katıldığı 12. LGBTİ Onur Yürüyüşü'nde, eşcinsel evliliklerin yasallaştırıması da istendi.

Ayrı iki grup halinde Taipei sokaklarında yürünen ve yürüyüş sonunda grupların birleştiği etkinlikte katılımcılar, “Eşcinsel evlilikleri destekle”, “Kendini queer’in yerine koy” gibi renkli pankartla boy gösterdi.

Kaos GL'den Hakan Ö.'nün haberine göre, organizatör Albert Yang eşitliğinin neden önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Muhafazakâr güçler, yasa tasarısına karşı sert bir karalama kampanyası yürütüyor ve biz evlilik eşitliği istediğimiz zaman, bizi ayrıcalık istemekle suçluyor.”

 

İnsanlar, yalnızca ikili cinsiyet yapısı içinde gay ve lezbiyen hakları konusunda bilgi sahibi

                                                                                                                                    “Evlilik eşitliği, temel insan hakkıdır ve ileride muhafazakâr ve dini grupların daha hoşgörülü ve daha az dar görüşlü olacağını umuyoruz. Bunun yanı sıra insanlar, yalnızca ikili cinsiyet yapısı içinde gey ve lezbiyen hakları konusunda bilgi sahibi. Biz biseksüel, trans, queer, intersex ve aseksüel farkındalığını da artırmayı planlıyoruz.”

Yürüyüşün daha geniş hale gelmesi için Tayvan’lı MayDay grubu tarafından seslendirilen ‘Embrace’ şarkısının işaret dili versiyonu yayınlandı. Yürüyüş kapsamında engelli eşcinseller ve HIV+ bireyler konusuna odaklanan etkinlikler düzenlendi.

Ünlü markalardan Google ve Ernst and Young yürüyüşü destekledi. Google çalışanları, ofis dışında gökkuşağı balonları ile Google yazarak poz verdi.

2003’te 500 kişinin katılımı ile başlayan Tayvan LGBTİ Onur Yürüyüşü 2013’te 60 bin kişinin katılımı ile düzenlendi. Yürüyüş Çin’de gerçekleştirilen en büyük onur etkinliği olması ile göze çarpıyor.

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