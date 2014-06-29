12. LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne binler katıldı

LGBTİ Onur Haftası kapsamında düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü, bugün 12. kez düzenlendi. Fransız Konsolosluğu'ndan başlayan yürüyüş, İstiklal Caddesi boyunca devam ederek Tünel'de tamamlandı.

Yürüyüş öncesi Fransız Konsolosluğu önüne TOMA’larla barikat kurarak İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na çıkışları engelleyen çevik kuvvet, Taksim Meydanı’nda toplanan kişilerin de İstiklal Caddesi’ne girişine izin vermedi.

Yürüyüşe katılacakların, ara sokaklardan İstiklal Caddesi’ne çıkması istendi.

Fransız Başkonsolosluğu'nun önünde süren bekleyişin ardından binlerce kişi Tünel Meydanı istikametinde yürüyüşe geçti.

Geçtiğimiz yıl Gezi Parkı protestolarının ardından düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü’nün en çok akılda kalan sloganı “Neredesin aşkım?” olmuştu. Slogan bu yılın da en çok söylenenleri arasındaydı. Grubun bir kısmı, “Neredesin aşkım?” diye bağırırken, diğer kısmı da “Buradayım aşkım” diye yanıt verdi. Yürüyüşte, “Faşizme karşı bacak omuza”, “Velev ki ibneyiz”, “Dünya yerinden oynar ibneler özgür olsa” ve “AKP defol ibneler burada” sloganları attı. İstiklal Caddesi’nden geçenler yürüyüş kortejine alkışlarla destek verdi.

12. LGBTİ Onur Yürüyüşü, Tünel Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.

Öte yandan İngiltere Konsolosluğu’nun Twitter’daki adresinden yayınlanan mesajda, İngiliz bayrağının altında LGBTİ bireyleri temsil eden gökkuşağı bayrağının dalgalandığı bir fotoğrafla birlikte, “Bugün Taksim’de gerçekleşecek LGBT Onur Yürüyüşü'nü @UKinTurkey olarak destekliyoruz” denildi.