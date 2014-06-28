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Dünya

Londra'da LGBT'den Onur Yürüyüşü

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen LGBT Onur Yürüyüşü'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı

28 Haziran 2014 22:32

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, trans) Onur Yürüyüşü'ne yaklaşık 20 bin kişi katılıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, güzergahta, Londra'nın en merkezi ve turistik bölgeleri olan Oxford Circus ve Trafalgar Meydanı da var.Eurovision şarkı yarışmasını kazanan Avusturyalı trans Conchita Wurst de Londra'daki yürüyüşe katılıyor.

Bu yılki yürüyüşün teması "Kendin olma özgürlüğü" Yürüyüş alanında bulunan BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici, zaman zaman şiddetini artıran yağmura rağmen yürüyüşe katılımın yüksek olduğunu ve son derece canlı geçtiğini aktarıyor.

Hamsici, yürüyüşün Londra'daki göçmen toplulukların kendi pankartlarıyla katılması nedeniyle uluslararası bir Onur Yürüyüşü havasında geçtiğinin altını çiziyor.

Hamsici, yürüyüşe Türkiye ve Kuzey Kıbrıs kökenli bir grubun da kendi bayrak ve dövizleriyle katıldığını bildiriyor.

 

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