İngiltere Başkonsolosu: LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü neden önemli?

İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, İstanbul'da 23-29 Haziran tarihlari arasında düzenlenen Onur Haftası sonunda düzenlenecek Onur Yürüyüşü'nün neden önemli olduğunu yazdı. Turner, "Birleşik Krallık, Türkiye ve uluslararası toplum bu tür projelerde birlikte çalışarak, cinsiyet ve cinsellik ayırımı yapmadan herkesin eşit muamele görmesinin sağlanması için küresel zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir" dedi.

radikal.com.tr'nin blog sayfasında yer alan yazı şöyle:

İstanbul Onur Yürüyüşü: Neden Önemli?

23 ve 29 Haziran tarihleri arasında İstanbul bir kez daha eşcinsellerin bölgedeki en büyük onur yürüyüşüne ev sahipliği yapacaktır. Geçen sene 100,000 den fazla kişinin katıldığı bildirilmişti. Avrupa Komisyonu Ekim 2013'deki ilerleme raporunda son yıllardaki onur yürüyüşlerinin Türkiye'de herhangi bir olumsuz olay olmadan yapılmış olması durumundan övgüyle bahsetmiştir.

Onur Yürüyüşü ya da LGBT Onur Yürüyüşü, Lezbiyen, Gay, Biseksüel ve Transeksüel kişilere karşı ayrımcılık ve şiddetle mücadele ederek ve onların eşit haklarını ve kimliklerini öne çıkararak eşcinsel toplumunu kutlamaktadır.

Londra'da ki Eşcinsel Yürüyüşü şehrin evsahipliği yaptığı en büyük olaylardan birisidir. Pek çok ülkede olduğu gibi Birleşik Krallık'da da cinsiyet ve cinsellik temelli ayrım ve önyargıyla mücadele etmek üzere daha yapılacak çok şey vardır. Ancak ilerleme kaydediyoruz. Önemli bir dönüm noktası da Birleşik Krallık'da aynı cinsiyet evliliklerinin yasal hale getirilmesiydi. İlk törenler 28 Mart 2014'de gerçekleşti.

Türkiye Anayasası’nda ayrımcılık karşıtlığı ilkesine büyük önem verilmektedir ve diğer yasalarda da desteklenmektedir. Türkiye, LGBT toplumlarının haklarını koruma ve desteklemede son yıllarda önemli adımlar attı. Ancak Avrupa Komisyonu raporunda aynı zamanda lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel kişilere karşı şiddet ve ayrımcılığın devam ettiğine ilişkin endişeler ifade edilmektedir.

Türkiye'deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği, LGBT toplumlarının Birleşik Krallık ve Türkiye'de halen karşı karşıya oldukları zorluklarla ilgili toplumu bilinçlendirmek için KAOS GL de dahil bir dizi sivil toplum örgütüyle çalışmaktadır.

Ankara'da 2012 ve 2013'de LGBT bilincini artırmak üzere düzenlenen Uluslararası Sempozyumu biz finanse ettik.

Ayrıca transeksüel çocukların anne babalarını konu alan "Benim Çocuğum" isimli Türk yapımı etkileyici belgeselin başarısına da katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu arada, 'Benim Çocuğum' belgeselini LGBT üyelerinin ve filmde oynayan bazı kişilerin katılımıyla 23 Haziran'da İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz da gösteriyoruz.

Birleşik Krallık, Türkiye ve uluslararası toplum bu tür projelerde birlikte çalışarak, cinsiyet ve cinsellik ayırımı yapmadan herkesin eşit muamele görmesinin sağlanması için küresel zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

Ve bu hafta söz konusu Onur Yürüyüşüne katılanların keyifli bir yürüyüş geçirmesini dileriz. Onların yanındayız!