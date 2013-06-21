Trans Onur Yürüyüşü pazar günü gerçekleştirilecek

4. Trans Onur Yürüyüşü bu pazar Taksim'de gerçekleşecek. İstanbul LGBTT "Ekmek, adalet ve özgürlük" için herkesi yürüyüşe çağırıyor.

Trans Onur Yürüyüşü bu Pazar saat 16.00’da Taksim’de düzenleniyor

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Trans Pride’da İstanbul LGBTT Derneği'nin çağrısı ile Tramvay durağı'ndan başlayarak Tünel Meydanı'na doğru yürünecek.

23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek 4. Trans Pride'ın çağrı metni şöyle;

"Eşcinsel, biseksüel ve trans bireylere yönelen saldırılar her geçen gün artıyor. Dün Eryaman'da, Ülker Sokak'ta uygulanan sürgün politikası bugün Avcılar Meis Sitesi'nde devam ediyor.

Ahmet Yıldız davasında yıllardır herhangi bir gelişme yaşanmazken katili hala aramızda dolaşmakta.

Sinemalara ve hamamlara yapılan baskınlarla eşcinsel olmak suçla eşdeğer tutuluyor.

Siyasal erk yasal düzenlemede çağrılara kulak tıkayarak yaşanan tüm baskı, zulüm ve zorbalığa devam edin mesajı veriyor.

Kentsel dönüşüm safsatası ile trans bireylerin güvenli olarak çalıştıkları sokaklar birer birer kapatılmaya devam ediyor.

Dernek Sokak'ın kapatılmasının ardından yakın zamanda Daracık Sokak ve hemen ardından da Küçük Bayram "Sokak'ta aynı kaderi yaşayacak. Bu uygulamalar trans bireylerin güvenli alanlardan çıkartılarak yeni ölümlere davetiye çıkarılması demektir.

Bizleri tüm baskı aygıtlarıyla sindirmeye ve yok etmeye çalışan iki yüzlü düzen temsilcilerine karşı bir kez daha haykırıyoruz;

Bizi cinsel yönelimimizden dolayı işlerimizden atan, bize cinsiyet kimliklerimizden dolayı iş vermeyen düzeni değiştirmek için,

"Kabahatler Kanunu" gibi yasaları gerekçe gösterip yaşam hakkımız sınırlandıran kolluk kuvvetlerini, kolluk kuvvetleri tarafından LGBT olduğumuz için uygulanan şiddeti teşhir etmek için,

Trans bireylerine yönelen sürgün politikalarını teşhir etmek için,

Zorunlu seks işçiliği yapmak değil, iş istediğimiz için,

Nefret suçlarının, münferit suçlar değil LGBT toplumuna yönelen sistematik bir katliam girişimi olduğunu haykırmak için,

Nefret cinayetlerinde katledilen kardeşlerimizin katillerini "ağır tahrik indirimi" ile ödüllendiren siyasal erke dur demek için,

Kürt halkının onurlu barış talebini dillendirmek için,

Ermeni, Rum, Süryani, Ezidi ve Keldanilere yönelen baskıya karşı durmak için,

Alevilere yönelen hak ihlallerine karşı çıkmak,

Taksim yasağı ile ezilenlere pervasızca saldıran sistemin bu yasağını delmek için,

Taksim bizim, şehirler bizim demek için,

Müşterek alanlardaki toplantı ve gösteri yasaklarını son vermek için yürüyoruz. "