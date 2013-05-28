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Dünya

Ukraynalı LGBT bireylerin ilk onur yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşü protesto etmeye gelen Ortodoks Hristiyanlar 'aile değerlerini' korumak istediklerini söylediler

28 Mayıs 2013 13:55

Yerel mahkemenin yasağına karşı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ülkenin ilk onur yürüyüşü Cumartesi günü yapıldı. Yaklaşık 100 LGBT hakları aktivistinin katıldığı yürüyüş 20 dakika sürdü.

Geçen yıl saldırı amaçlı toplanan karşıt bir grup sebebiyle son anda iptal edilen etkinlik, bu yıl yoğun güvenlik önemleri altında gerçekleşti. Yürüyüşü protesto etmeye gelen Ortodoks Hristiyanlar 'aile değerlerini' korumak istediklerini söylediler.

Ömer Akpınar'ın Kaos GL'de yer alan haberine göre, çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele edecek bir tasarı ise geçen hafta LGBT karşıtı yüzlerce kişinin protestosu sebebiyle geri çekildi.

Rusya’ya yakınlığıyla bilinen iktidardaki Bölgeler Partisi, Rusya’da LGBT’lerin özgürlüklerini kısıtlayan yasaları Ukrayna’da da uygulama niyetinde.

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