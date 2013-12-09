Tayland seçime gidiyor

Tayland Başbakanı Yingluck Şinavatra, ülkede günlerdir süren gösteriler üzerine parlamentoyu feshettiğini duyurdu ve seçim çağrısı yaptı. Şinavatra, birçok insanın hükümeti protesto ettiği bir aşamada en iyi yolun iktidarı Tayland halkına vermek olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Başbakan Yingluck Şinavatra, 100 binden fazla hükümet karşıtı göstericinin başkent Bangkok sokaklarına dökülmesinin ardından televizyondan yaptığı açıklamada, "Tüm tarafların görüşlerini dinledikten sonra parlamentoyu feshetmek için kraldan kararname çıkarmasını talep etmeye karar verdim. Demokratik sisteme göre erken seçimler yapılacak" dedi.

Seçim Komisyonu'nun en kısa sürede bir seçim tarihi belirleyeceğini belirten Yingluck Şinavatra, kendisinin de yeni başbakan seçilene kadar görevine devam edeceğini söyledi. Tayland'da parlamentonun feshedilmesi için kralın onayı gerekiyor. Parlamentonun feshedilmesinden sonra seçimlerin 60 gün içinde yapılması öngörülüyor.

Muhalefet partileri, Yingluck Şinavatra'nın açıklamasını tatmin edici bulmazken göstericiler, Yingluck ve ailesi ülkeyi terk edene kadar gösterilere devam edeceğini açıkladı. Eylemlerde mevcut hükümetin istifa etmesi ve yönetimin Halk Konseyi’ne devri talep ediliyor. Göstericiler Başbakanlık ofisine yürüyeceklerini söyleyerek bugün tekrar sokaklara çıktı.

Gösteriler neden başlamıştı?

Endonezya'nın ardından Güneydoğu Asya'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Tayland'da yönetim karşıtları, ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürerek, Başbakan Yingluck Şinavatra'nın istifasını istiyor. Hükümet karşıtı gösteriler, sürgündeki Taksin Şinavatra'nın ülkeye dönebilmesine olanak tanıyan tasarının ekim sonunda parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından başlamıştı. Askeri darbe ile 2006 yılında görevden uzaklaştırılan Taksin Şinavatra, görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunmuş, 2 yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.