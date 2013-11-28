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Dünya

Bakanlıkların işgal edildiği Tayland'da hükümet güvenoyu aldı

Tayland Başbakanı Yingluck Şinavatra, başkent Bangkok'ta hükümet karşıtı büyük sokak eylemleri sürerken parlamentoda yapılan güven oylamasını geçti

28 Kasım 2013 12:07

Tayland'da günlerdir büyük çapta gösterilerle protesto edilen Başbakanı Yingluck Şinavatra liderliğindeki hükümet parlamentoda güvenoyu aldı. Muhalefetteki Demokrat Parti'nin güvensizlik önergesi, parlamento üstünlüğünü elinde bulunduran Yingluck'un partisi Pheu Thai'nin oylarıyla reddedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, geçen Pazar günü başlayan gösterilerde hükümetin istifasını talep eden eylemciler, kamu binalarına yürüdü. Yingluck'un hükümeti, 2010'daki şiddet olaylarından bu yanaki en büyük eylemlerle karşı karşıya. Eski bir muhalif milletvekilinin liderliğini yaptığı protesto hareketi, Yingluck'un hükümetinin aslında darbeyle devrilen kardeşi eski Başbakan Taksin Şinavatra tarafından yönetildiğini söylüyor.

Eylemlerin artması üzerine, Yingluck sokağa çıkma yasağı ve yolların kesilmesine izin veren özel yetkilerine başvurdu ve protesto hareketinin liderinin tutuklanması emrini verdi. Ancak polis şu ana dek bu yönde bir adım atmadı. Yüzlerce protestocu dün ülkenin başlıca güvenlik kurumunun etrafını sararak, binanın tahliye edilmesine neden oldu.

Taksin Şinavatra 2006'daki askeri darbeyle görevden alınmıştı. 2010'da Taksin'in taraftarları başkentin önemli noktalarını işgal etmiş, iki ay süren oturma eylemi sırasında çıkan çatışmalarda çoğu sivil eylemci 90'dan fazla kişi ölmüştü.

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