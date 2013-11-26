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Dünya

Tayland'da eylemciler İçişleri ve Turizm Bakanlıklarını işgal etti

Tayland'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor; protestocuların, başkent Bangkok'taki bakanlık binalarına girdikleri bildiriliyor

26 Kasım 2013 14:54

Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerde bakanlıklar işgal ediliyor; eylemcilerin İçişleri ve Turizm Bakanlıklarına girdiği, Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarının da etrafının sarıldığı bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı binasına girdikleri belirtilen protestocuların, bakanlık çalışanlarına bir saat içinde binayı terk etmeleri için ültimatom verdikleri ifade ediliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Turizm Bakanı Somsak Pureesrisak, kendi bakanlık binasına da girildiğini açıklayarak, binayı terk etmek zorunda olduklarını ifade etti.Tayland'da on binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı gösterilerde, Tarım ve Ulaştırma Bakanlıklarının önünün de sarıldığı, göstericilerin aynı zamanda bazı televizyon kanalları ve karakollara da girdikleri gelen haberler arasında.

Protestoların şiddetini artırmasıyla Bangkok'ta pazartesi günü olağanüstü hal ilan edilmiş olmasına rağmen, hükümet muhaliflerinin eylemlerinin sürdüğü bildiriliyor. Tayland yetkilileri, Başbakan Yingluck Shinawatra yönetimine karşı hafta sonunda başlayan gösterilere en az 180 bin kişinin katıldığını söyledi.

Ülke, 2010 yılından bu yana düzenlenen en şiddetli protesto gösterileriyle karşı karşıya. 2010 yılında eski yönetime karşı düzenlenen gösterilerde, 90'ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaklaşık bin 900 kişi de yaralanmıştı.
 

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