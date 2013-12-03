Tayland polisi, kapılarını göstericilere açtı

Tayland polisi, çatışmaların onuncu gününde emniyet binaları çevresindeki barikatları kaldırdı. Polisin gerginliği dindirme amacıyla attığı bu adım, başkent Bangkok’taki göstericilerin emniyet binalarını hedef alacaklarını açıklamalarının ardından geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Tayland’da 2010’dan bu yana görülen en büyük siyasi krizin patlak verdiği çatışmalarda dört kişi öldü. Tayland Başbakanı, göstericilerin istifa çağrılarını ‘anayasaya aykırı bulduğu’ gerekçesiyle reddedip görevini bırakmayacağı açıklamasını yaptı. Başbakan Yingluck Şinavatra, müzakerelere açık olduğunu, fakat ülke yönetiminin ‘Halk Konseyi’ adlı siyasi yapıya devredilmesi yönündeki taleplerin ‘anayasaya aykırı olduğunu’ belirtti.

Göstericiler, hükümetin, hakkında yolsuzluk suçlaması olan ve görevine 2006'da askeri darbeyle son verilen eski başbakan ve Başbakan Yingluck Şinavatra'nın ağabeyi Taksin Şinavatra tarafından yönetildiğini iddia ediyor.

Ülkeyi devrik lider yönetiyor iddiası

Eylemlere Sivil Demokrasi Hareketi isimli muhalif grup öncülük ediyor. Grup adına konuşan Suthep Thaugsuban dün, “Taksin rejiminden kurtulmak için bize katılın, Tayland’ı temiz ve demokratik bir ülkeye dönüştürmek için beraber çalışalım. Tüm gücümü birleştireceğiz ve Emniyet Müdürlüğü’nü ele geçirip halka teslim edeceğiz” çağrısı yaptı.

Çağrının ardından polis bugün emniyet binaları çevresindeki barikatları kaldırıp protestocuların içeri girmesine izin verdi

Muhalefet yeni bir yönetim şekli istiyor

Protestolara öncülük eden Thaugsuban'ın ‘isyan çıkarmak’ suçlamasıyla tutuklanması için Pazartesi günü hakkında ikinci mahkeme kararı çıkarıldı. Eski muhalif siyasetçi, Pazar günü yaptığı açıklamada, Başbakan Yingluck’un ‘iki gün içinde’ istifa etmesi çağrısında bulunmuştu. Muhalif lider Thaugsuban'ın, sadece hükümetin düşmesini değil aynı zamanda yeni bir yönetim şekli talep ettiği bildiriliyor. Thaugsuban'ın ülkede yeniden seçime gidilmeden önce bir Halk Komitesi kurulup, bu komitenin tüm devlet organlarını devralması ve yeni anayasayı hazırlamalarını talep ediyor. Thaugsuban'ın Halk Komitesi için 37 kişi belirlediği ve kendisini de Genel Sekreter olarak tayin ettiği bildiriliyor.

Başbakan Yingluck Şinavatra, Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Hiç kimsenin, çok sayıda kişinin acı çektiği ve hayatlarını kaybettiği tarihin tekerrür ettiğini görmek istemediğinden eminim” dedi ve istifa çağrılarını reddetti. Başbakan, protestoculara güç kullanımına izin vermeyeceğini söyledi.

Tayland’da 2010 yılında, Taksin rejimi destekçisi binlerce kişi Bangkok’ta oturma eylemi düzenlemiş, ordunun müdahalesiyle çoğu sivil 90’dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.