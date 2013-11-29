Tayland'da hükümet karşıtı eylemler büyüyor, göstericiler ordu karargahına girdi

Tayland'da Başbakan Yingluck Şinavatra hükümetinin güvenoyu almasının ardından hükümet karşıtı eylemler şiddetini artırdı. Eylemciler, ordu karargâhına girdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Tayland'da perşembe günü Başbakan Yingluck Şinavatra yönetimi için yapılan güven oylaması nedeniyle bir gün ara verilen hükümet karşıtı gösteriler, cuma sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Başkent Bangkok'taki ordu karargâhının eylemciler tarafından işgal edildiği belirtiliyor.

Tayland Ordu sözcüsü, binlerce eylemcinin binaya girdiğini ve burada toplanıp, hükümet karşıtı bayraklar açıp, büyük güneş şemsiyeleriyle kamp kurmaya hazırlandıklarını ve bu sırada Genelkurmay Başkanı'nın da binada bulunduğunu açıkladı.

Eylemcilerin orduya, Şinavatra'nın görevden çekilmesi için yürüttükleri mücadelede yanlarında yer alma çağrısı yaptığı kaydediliyor. Eylemciler, ordunun bir diktatörün mü yoksa halkın mı yanında yer alacağını görmek istediklerini belirtiyorlar.

Ülke genelindeki farklı kentlerde muhaliflerin hükümet karşıtı gösterileri sürerken, yaklaşık üç bin kişilik bir gurubun, iktidar partisinin merkezinde toplanarak, Başbakan Şinavatra'nın istifasını talep ettikleri bildiriliyor.

Muhaliflerin protestoları günlerdir devam ediyor. Birçok bakanlık binasının yanı sıra ülkede elektrik idaresi ve emniyet müdürlüğü de perşembe günü işgal edilen yerler arasında bulunuyor.