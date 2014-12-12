Tarihi Yedikule bostanlarına imar planı reddedildi

Osmanlı saraylarına sebze yetiştirilen Yedikule’deki tarihi bostanlık alana imar yolunu açan planlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tarafından Fatih Belediyesi’ne iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş söz konusu planları bir kez daha görüşülmek üzere veto etmişti.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ve geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy çokluğu ile kabul ettiği tarihi Yedikule surlarının dibinde bulunan bostanlık alanı ile ilgili imar planını Belediye Meclisi bir kez daha görüştü. Başkan Topbaş’ın vetosu üzerine yeniden Meclis’e gelen plan bu kez oybirliği ile “yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesine” karar verdi.

Tepkilere neden olan planı onaylamayıp İBB Meclis’ine geri gönderen Topbaş, bölge sakinlerinin görüşlerinin alınmasını, tarihi bostanın korunması izin çalıştay düzenlenmesini istemişti.