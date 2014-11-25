Topbaş plan değişikliğini iade etti, Yedikule Bostanları şimdilik kurtuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen, Fatih İlçesi Tarihi Yedikule Bostanları'nın yok olması riskiyle gündeme gelen "Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatını” yeniden değerlendirilmek üzere İBB Meclisi’ne iade etti.

SoL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Topbaş yaptığı yazılı açıklamada, iade kararına ilişkin şunları söyledi:

“Yedikule Mahallesi’ndeki söz konusu alanın asli niteliğinin korunması ve geleceğe taşınması için daha kapsamlı bir çalışmaya imkan sağlamak amacıyla ilgili plan tadilatı kararı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iade edilmiştir. Yapılacak çalışmalara ışık tutması için tarihçiler, bilim adamları, mahalle sakinleri ve ilgililerin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Söz konusu plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iade edilmekle birlikte, bu plan tadilatına gerekçe oluşturan Yedikule Mahallesi sakinlerinin talepleri (Güvenlik-Aydınlatma-Çevre Temizliği eksikliği) hızla ele alınıp çözüme kavuşturulacaktır”.