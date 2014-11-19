Tarihi Yedikule Bostanları'nda iş makineleri çalışmaya başladı

Yedikule’de tarihi surların dibinde bulunan ve Osmanlı saraylarına sebze yetiştiren tarihi bostanlık alan imara açılıyor.

İstanbul’daki tarihi surların dibinde yer alan Yedikule Bostanları’nın dönüşümü için, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda İBB Meclisi’nce Uygulama İmar Planı’na işlendi. Bakanlar Kurulu’nun 2006 yılında “Yenileme alanı” ilan ettiği tarihi bostan alanıyla ilgili Fatih Belediyesi’nin, “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” hakkındaki kanun gereği hazırladığı Uygulama Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP ve MHP grubunun ret oylarına karşılık iktidar partisinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Otopark ve konut yapılabilecek

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, karara itiraz eden CHP, yenileme projesine onay veren Ak Parti Grubu’nu “Kültür katliamına” imza atmakla suçladı. Tartışmalar altında devam eden ve Yedikule Bostanları’nı da, “Yedikule-Belgrad Kapı Arasında Kara Surları İç Koruma Rekreasyon Projesi” hakkındaki raporun hakkındaki karar kapsamında, bölgeye sus havuzu, sosyal tesis, açık spor alanı, otopark, dinlenme alanları ve konutlar yapılabilecek.

İstanbul’un simgelerinden biri olan İstanbul surlarının gölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Fatih Belediyesi tarafından yapılması planlanan ‘Belgrad Kapı Rekreasyon Alanı Projesi’nin yapımına 2013’te başlandı. Bir süredir vatandaşların tepkisine yol açan yenileme projesinde İBB Meclisi, Koruma Kurulu tarafından kabul edilen avan projeyi 1/1000’lik planlara işledi. Büyükşehir Meclisi’nde tartışmalı bir şekilde kabul edilen rapora göre alanın bir kısmı, belediye tarafından bahçe olarak kullanımı sağlanacak.

'Plan önümüze gelmeden iş makineleri bostanın altını üstüne getirdiler'

Raporun İBB Meclisi’nde görüşülmesi esnasında CHP'li İmar Komisyonu Üyesi Esin Hacıalioğlu, planın acele alınmış acele alınmış bir karar olduğunu ileri sürüp, “Zirai Botanik Dinlenme alanı” adı altında, tarihi bostanın yok edileceğini iddia etti. “Burası Dünya Mirası alanında yer alıyor. Daha plan önümüze gelmeden Fatih Belediyesi’nin iş makineleri bostanın altını üstüne getirdiler. Sura bitişik alanlarda bulunan bostanların korunacağına dair kararlar da alınmıştı. Sosyal tesis, otoparklar, konut alanı düzenlemeleri yapılarak imara açılıyor. Burada yapılan her çalışma tarihsel dokuya zarar veriyor.” diye konuştu. Bölgedeki kara ve deniz surlarının düzenlenmesi fikrine açık olduklarını kaydeden Hacıalioğlu, bunun bilim ışığında yapılması gerektiğini savundu. Hacıalioğlu “İyi niyetle ilçenin 1/500 bin ve 1/1000 ölçekli planlarını hazırladık ama iyi niyetimiz suistimal edildi. Dosya geril çekilsin. Yoksa burada onaylanması halinde bir kültür katliamının ortağı olursunuz” dedi.

AKP'li Komisyon Başkanı: Tinerci yatağı haline gelmişti

AKP İmar Komisyon Başkan Vekili Timur Soysal ise, bölgenin adeta mezbelelik hale geldiğini savundu.



İmar planları için komisyon üyelerinin günlerce yerinde inceleme yaptığını anlatan Soysal “Emeklere haksızlık edilmemeli. Orası bostanlıktan çıkmış, hafriyat atıklarıyla doldurulmuş, tinercilerin yatağı haline gelmiş bir yerdi. Bu meclis’ten Fatih ilçesinin 1/5000 1/1000 ölçekli planları oy birliği ile geçti. Bu raporla yenileme alanı ilan edilmiş bir bölgenin biz plan değişikliğini değil Kurul tarafından onaylanan avan projenin planlara aktarıyoruz” ifadelerini kullandı. Tartışmaların ardından söz konusu rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu bölge SİT alanında olduğu için planlar daha sonra Koruma Kurulu’nun da onayına sunulacak. Kurul da planları onaylarsa yürürlüğe girecek.

Yeni plan, tarihi bostanlığın bitişiğinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Maksem Yapı tarafından yapılan Yedikule Konakları’na büyük bir avantaj sağlayacak. Konakların çevresi hem açılacak hem de yeşil alan düzenlemesi ile görsel güzelliğe kavuşmuş olacak.