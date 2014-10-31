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Tarihi Yedikule Bostanları'na kepçe girdi, inşaat tekrar başladı

Kocamustafapaşa Dayanışması üyesi Hüseyin Coşkun, belediyenin 15 gündür inşaat çalışmalarına hız verdiğine dikkat çekti

31 Ekim 2014 12:59

1500 yıldan bu yana kentsel tarım alanı olan Yedikule Bostanları’nda durdurulan park inşaatının son haftalarda kamuoyundan habersiz tam gaz sürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul’da Fatih Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin yıkarak yerine park yapmak istediği tarihi Yedikule Bostanları için yeniden tehlike çanları çalıyor. 

Halkın, çevrecilerin, tarihçilerin ve meslek örgütlerinin yoğun tepkisi üzerine durdurulan park inşaatının son haftalarda tam gaz sürdürüldüğü ortaya çıktı.

BirGün’den Zeynep Kuray’a konuşan ve park projesine karşı çıkanlardan biri olan Kocamustafapaşa Dayanışması üyesi Hüseyin Coşkun, belediyenin 15 gündür inşaat çalışmalarına hız verdiğine dikkat çekti.

 

‘Yıkıma dur diyelim’

 

Coşkun, 2010 yılında Sur Koruma Bandında ve SİT alanı içinde yer alan bostanların üzerine ‘Yedikule Konakları’ inşa edildiğini, 2013’te ise talan sırasının bostanların kendisine geldiğini belirtti.

Hüseyin Coşkun, Fatih Belediyesi’nin tarihi bostanlar yerine park yapacağını ilan ettiğini söyledi. Park projesinin tarihi SİT alanı olan surları da kapsadığını hatırlatan Coşkun, bu keyfi yıkımın açıkça UNESCO sözleşmesine aykırı olduğunu vurguladı.

Bostanların aynı zamanda kentin sebze-meyve ihtiyacını karşılayan kamusal bir alan olduğuna da işaret eden Coşkun,  AKP hükümetinin ‘yenileme yasası’ adı altında tarihi yok etme projelerine karşı herkesi harekete geçmeye çağırdı.

 

Talan politikası

 

AKP hükümetinin rant uğruna kentlerde uygulamaya koyduğu talan politikasının son örneklerinden biri AKP’li Fatih belediyesi öncülüğünde, 1500 yılı aşkın bir süredir kentsel tarım alanı olan Yedikule Bostanları’nda gerçekleştiriliyor. ‘Park projesi’ adı altında 6 Temmuz 2013 tarihinde Yedikule Bostanları’nın 70 metrekarelik alanına dozerlerle giren belediye, bostanları moloz yığınlarıyla kaplayarak ürün veremeyecek hale getirmişti.

Bununla da yetinmeyen belediye, kara surları koruma bandında kalan ve SİT alanı olan tarihi yarımadada herhangi bir arkeolog ya da uzman gözetimi ve denetimi olmadan kepçelerle surların dibinde kazı yapmıştı. Çevrecilerin, tarihçilerin ve meslek odaların harekete geçmesi üzerine proje bir müddet durdurulmuştu.

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