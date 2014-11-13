T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarantino emekli oluyor

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, emekli olduktan sonra tiyatro oyunları ve kitap yazacağını söyledi

13 Kasım 2014 11:55

Film klişelerini kullanarak sinemaya yeni bir soluk getiren ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen "The Hateful Eight" filminden sonra emekli olacağını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, kanlı ve şiddet içerikli sahnelerini cesurca kullanmasıyla ünlenen Tarantino şu açıklamayı yaptı:

"Seyirci kapı dışarı etmedikçe emekli olmama fikrine inanmıyorum. Bu konuda farklı düşünen yönetmenleri kesinlikle aşağılamıyorum ama hala sağlıklı ve güçlü kuvvetliyken emekli olmak istiyorum. Bence yönetmenlik genç işi. Bu işe başlarken amacım 10 iyi film çekmekti. Bu hedefimi 2 tane daha fazla yaparak gerçekleştirdim. İlk filmimle son filmim arasında da bir göbek bağı vardır. Şimdi bu işi burada bitirmek iyi fikir gibi görünüyor. Emekli olduktan sonra tiyatro oyunları ve kitap yazacağım. Kalan yıllarımı saygınca yaşamaya çalışacağım. "

Ünlü yönetmen, bu kararını aslında iki yıl önce de şöyle ifade etmişti: 

“Yaşlı bir yönetmen olmak istemiyorum. Belli bir noktada duracağım. Yönetmenler yaşlandıkça daha iyi olmuyorlar. Genellikle son dört film kariyerlerindeki en kötü filmler oluyor”

 

'Senaryonun sızdırılması etkili oldu'

 

Tarantino, "The Hateful Eight" adını verdiği son filminin senaryosu internete sızınca, önce bütün projeyi çöpe atmıştı. Ekibinden birinin senaryoyu sızdırdığından emin olan ünlü yönetmen, etrafında şüphelendiği ve senelerdir birlikte çalıştığı 6 kişiyi de işten kovmuştu. Ancak kısa zaman sonra filmi yeniden çekmeye karar verdi. Tarantino'nun emeklilik fikrinde bu olayın etkisi olduğu düşünülüyor.

ETİKETLER

quentin tarantinofilmemeklisenaryosızdırmaekipkovdutiyatrooyunkitaphateful eightyönetmen

İlgili Haberler

Quentin Tarantino emekli oluyor

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 10’uncu filmiyle emekli olacağını açıkladı

Tarantino: Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü

Tarantino, Amerikalıların kölelere vahşice uyguladığı şiddeti tüm boyutlarıyla göstermesinin mümkün olmadığını söyledi

Tarantino, yeni filmini çöpe attı

Quentin Tarantino 'The Hateful Eight' adlı filmin senaryonusun internete sızlması üzerine filmi çekmekten vazgeçti, filmi sızdırdığını düşünüdüğü 6 kişiyide işten kovdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24