Tarantino emekli oluyor

Film klişelerini kullanarak sinemaya yeni bir soluk getiren ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen "The Hateful Eight" filminden sonra emekli olacağını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, kanlı ve şiddet içerikli sahnelerini cesurca kullanmasıyla ünlenen Tarantino şu açıklamayı yaptı:

"Seyirci kapı dışarı etmedikçe emekli olmama fikrine inanmıyorum. Bu konuda farklı düşünen yönetmenleri kesinlikle aşağılamıyorum ama hala sağlıklı ve güçlü kuvvetliyken emekli olmak istiyorum. Bence yönetmenlik genç işi. Bu işe başlarken amacım 10 iyi film çekmekti. Bu hedefimi 2 tane daha fazla yaparak gerçekleştirdim. İlk filmimle son filmim arasında da bir göbek bağı vardır. Şimdi bu işi burada bitirmek iyi fikir gibi görünüyor. Emekli olduktan sonra tiyatro oyunları ve kitap yazacağım. Kalan yıllarımı saygınca yaşamaya çalışacağım. "

Ünlü yönetmen, bu kararını aslında iki yıl önce de şöyle ifade etmişti:

“Yaşlı bir yönetmen olmak istemiyorum. Belli bir noktada duracağım. Yönetmenler yaşlandıkça daha iyi olmuyorlar. Genellikle son dört film kariyerlerindeki en kötü filmler oluyor”

'Senaryonun sızdırılması etkili oldu'

Tarantino, "The Hateful Eight" adını verdiği son filminin senaryosu internete sızınca, önce bütün projeyi çöpe atmıştı. Ekibinden birinin senaryoyu sızdırdığından emin olan ünlü yönetmen, etrafında şüphelendiği ve senelerdir birlikte çalıştığı 6 kişiyi de işten kovmuştu. Ancak kısa zaman sonra filmi yeniden çekmeye karar verdi. Tarantino'nun emeklilik fikrinde bu olayın etkisi olduğu düşünülüyor.