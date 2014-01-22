Tarantino, yeni filmini çöpe attı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeni filminin senaryosu internete sızınca, filmi çekmekten vazgeçti.

Radikal’in haberine göre, Quentin Tarantino 'The Hateful Eight' adını verdiği filmi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Oyuncular belirlenmiş, film için stüdyo bile hazırlanmıştı.

Ancak Tarantino, senaryo internette sızdırılınca, bütün projeyi çöpe atmaya karar verdi. Ekibinden birinin senaryoyu sızdırdığından emin olan ünlü yönetmen, etrafında şüphelendiği ve senelerdir birlikte çalıştığı 6 kişiyi de işten kovdu.