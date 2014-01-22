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Kültür-Sanat

Tarantino, yeni filmini çöpe attı

Quentin Tarantino 'The Hateful Eight' adlı filmin senaryonusun internete sızlması üzerine filmi çekmekten vazgeçti, filmi sızdırdığını düşünüdüğü 6 kişiyide işten kovdu

22 Ocak 2014 15:53

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeni filminin senaryosu internete sızınca, filmi çekmekten vazgeçti.

Radikal’in haberine göre, Quentin Tarantino 'The Hateful Eight' adını verdiği filmi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyordu. Oyuncular belirlenmiş, film için stüdyo bile hazırlanmıştı.

Ancak Tarantino, senaryo internette sızdırılınca, bütün projeyi çöpe atmaya karar verdi. Ekibinden birinin senaryoyu sızdırdığından emin olan ünlü yönetmen, etrafında şüphelendiği ve senelerdir birlikte çalıştığı 6 kişiyi de işten kovdu.

 

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