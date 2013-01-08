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Kültür-Sanat

Tarantino: Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü

Tarantino, Amerikalıların kölelere vahşice uyguladığı şiddeti tüm boyutlarıyla göstermesinin mümkün olmadığını söyledi

08 Ocak 2013 18:53

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, Django Unchained'deki şiddetin, bir dönem kölelere uygulanandan daha fazla olmadığını vurgulayarak, "Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü" dedi.

Tarantino, son filminin Berlin'deki gösteriminde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dönem Amerikalı "sahip"lerin siyahi kölelere uyguladığı şiddeti kast ederek, "Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü" dedi.

Tarantino, Amerikalıların kölelere vahşice uyguladığı şiddeti tüm boyutlarıyla göstermesinin mümkün olmadığını da dile getirdi.

Şiddet sahnelerini cesurca kullanmasıyla bilinen yönetmenin son filmi, 25 Aralık 2012'de Amerikalı seyirciyle buluşmuştu.

Jamie Fox, Kerry Washington, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz ve Samuel L. Jackson'ın rol aldığı film, iç savaş öncesinde siyahi bir kölenin, bir avcının da desteğini alarak beyaz "sahip"lerin elinden eşini kurtarmasını konu alıyor.

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