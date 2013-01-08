Tarantino: Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, Django Unchained'deki şiddetin, bir dönem kölelere uygulanandan daha fazla olmadığını vurgulayarak, "Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü" dedi.

Tarantino, son filminin Berlin'deki gösteriminde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dönem Amerikalı "sahip"lerin siyahi kölelere uyguladığı şiddeti kast ederek, "Gerçekler, benim gösterdiğimden bin kere daha kötü" dedi.

Tarantino, Amerikalıların kölelere vahşice uyguladığı şiddeti tüm boyutlarıyla göstermesinin mümkün olmadığını da dile getirdi.

Şiddet sahnelerini cesurca kullanmasıyla bilinen yönetmenin son filmi, 25 Aralık 2012'de Amerikalı seyirciyle buluşmuştu.

Jamie Fox, Kerry Washington, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz ve Samuel L. Jackson'ın rol aldığı film, iç savaş öncesinde siyahi bir kölenin, bir avcının da desteğini alarak beyaz "sahip"lerin elinden eşini kurtarmasını konu alıyor.