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Kültür-Sanat

Quentin Tarantino emekli oluyor

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 10’uncu filmiyle emekli olacağını açıkladı

19 Kasım 2012 13:34

Türkiye’de ocak ayında gösterime girecek “Django Unchained” filminin yönetmeni Quentin Tarantino, filmin ABD’de gösterime girmesinin ardından 10'uncu filmiyle emekli olacağını açıkladı.

8'inci filmi ile ilgili Playboy dergisine konuşan Tarantino, “Yaşlı bir yönetmen olmak istemiyorum. Belli bir noktada duracağım. Yönetmenler yaşlandıkça daha iyi olmuyorlar. Genellikle son dört film kariyerlerindeki en kötü filmler oluyor” dedi.

Mesleğinin 20'nci yılındaki ünlü yönetmen Tarantino 10’uncu filminin ardından yönetmeliği bırakmayı planladığını dile getirdi. 

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