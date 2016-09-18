T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tanışma isteğine "hayır" cevabını veren kadın saldırıya uğradı

"Bana kimse hayır diyemez" denildikten sonra saldırıya uğrayan kadın çevreden gelen birkaç kişi tarafından kurtarıldı

18 Eylül 2016 14:48

İzmir'in Bornova ilçesinde Neriman G. (23) isimli kadın, yanına yaklaşıp tanışmak istediklerini söyleyen iki erkeğe "hayır" dediği için saldırıya uğradı. 

DHA'nın haberine göre olay şöyle gelişti: İzmir'in Bornova İlçesi'de, atama bekleyen Türkçe öğretmeni Neriman G., part time garsonluk yaptığı işyerinden dönerken, yanına yaklaşıp tanışmak isteyen iki erkeğe 'hayır' deyince saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle bir gözü kapanan, üstü kan içinde kalan Neriman G., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olan Neriman G., ataması yapılmayınca part time işlerde çalışmaya başladı. Dün gece de, kafeteryaların yoğun olarak bulunduğu Bornova Süvari Caddesi üzerinde yürüyen Neriman G., taksi durağına gitmek için ara sokağa girdiği sırada yanına iki kişi yaklaştı. Bu kişiler Neriman G.'ye tanışmak istediklerini söyledi.

Sokak ortasında dayak yedi

Durmayıp yoluna devam eden, iki erkeğin tanışma isteğine "hayır" yanıtı veren Neriman G.'ye erkeklerden biri, "Bana kimse hayır diyemez" diye bağırdıktan sonra saldırdı. Saldırgan, sokak ortasında Neriman G.'nin yüzüne peş peşe yumruk attı, tekmeledi. Dayağa dakikalarca direnmeye çalışan Neriman G.'yi gören vatandaşlar önce "karı koca" sandıkları için müdahale etmedi. Neriman G. yardım çığlıkları sonrasında, yanına gelen birkaç kişi tarafından kurtarıldı. Taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşan Neriman G., üstü başı kan içinde hastaneye gitti. Neriman G.'nin karakola gidip şikayetçi olması üzerine polis iki kişiyi aramaya başladı.

Sosyal medya üzerinden kadınlara seslendi 

Neriman G., yaşadıklarını ve olay sonrasındaki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak., "Bu yüze iyi bakın sadece yolda yürürken tanışma isteğini reddettiğim biri tarafından bu hale getirildi. Üstelik etrafta insanlar da vardı. Bana saldırdığı zaman biri de demedi bu napıyor diye. Adeta çedirdek çitler modda izlediler. Elini tuttum gücüm yetmedi. Bu mu adamlık bu mu insanlık ? Burası nasıl bir ülke oldu böyle. Çıkmayın kadın arkadaşlarım aman sokağa çıkmayın, tek yürümeyin, dikkat edin" sözleriyle tepkisini ifade etti. Neriman G., bu insanların bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

kadınerkekşiddetsokak

İlgili Haberler

Polislere, "Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin" diyen kadın hakkında 5 yıl hapis istemi

Aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum"

Kadın sürücü sayısı 10 yılda yaklaşık 3 katına çıktı

Kadın sürücülerin sayısı 6 milyon 533 bine yükseldi

Şort giyen genç kadına saldıran Abdullah Ç. yakalandı

Abdullah Ç'nin hemşire Terzi'ye tekme attığını kabul ettiği belirtildi

Kadına şiddetin cezası 10 taksitle 3 bin lira!

Şiddete uğrayan kadın davayı temyiz etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24