Tanışma isteğine "hayır" cevabını veren kadın saldırıya uğradı

İzmir'in Bornova ilçesinde Neriman G. (23) isimli kadın, yanına yaklaşıp tanışmak istediklerini söyleyen iki erkeğe "hayır" dediği için saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre olay şöyle gelişti: İzmir'in Bornova İlçesi'de, atama bekleyen Türkçe öğretmeni Neriman G., part time garsonluk yaptığı işyerinden dönerken, yanına yaklaşıp tanışmak isteyen iki erkeğe 'hayır' deyince saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle bir gözü kapanan, üstü kan içinde kalan Neriman G., çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olan Neriman G., ataması yapılmayınca part time işlerde çalışmaya başladı. Dün gece de, kafeteryaların yoğun olarak bulunduğu Bornova Süvari Caddesi üzerinde yürüyen Neriman G., taksi durağına gitmek için ara sokağa girdiği sırada yanına iki kişi yaklaştı. Bu kişiler Neriman G.'ye tanışmak istediklerini söyledi.

Sokak ortasında dayak yedi

Durmayıp yoluna devam eden, iki erkeğin tanışma isteğine "hayır" yanıtı veren Neriman G.'ye erkeklerden biri, "Bana kimse hayır diyemez" diye bağırdıktan sonra saldırdı. Saldırgan, sokak ortasında Neriman G.'nin yüzüne peş peşe yumruk attı, tekmeledi. Dayağa dakikalarca direnmeye çalışan Neriman G.'yi gören vatandaşlar önce "karı koca" sandıkları için müdahale etmedi. Neriman G. yardım çığlıkları sonrasında, yanına gelen birkaç kişi tarafından kurtarıldı. Taksiye binip hızla olay yerinden uzaklaşan Neriman G., üstü başı kan içinde hastaneye gitti. Neriman G.'nin karakola gidip şikayetçi olması üzerine polis iki kişiyi aramaya başladı.

Sosyal medya üzerinden kadınlara seslendi

Neriman G., yaşadıklarını ve olay sonrasındaki fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak., "Bu yüze iyi bakın sadece yolda yürürken tanışma isteğini reddettiğim biri tarafından bu hale getirildi. Üstelik etrafta insanlar da vardı. Bana saldırdığı zaman biri de demedi bu napıyor diye. Adeta çedirdek çitler modda izlediler. Elini tuttum gücüm yetmedi. Bu mu adamlık bu mu insanlık ? Burası nasıl bir ülke oldu böyle. Çıkmayın kadın arkadaşlarım aman sokağa çıkmayın, tek yürümeyin, dikkat edin" sözleriyle tepkisini ifade etti. Neriman G., bu insanların bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.