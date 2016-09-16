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Yaşam

Polislere, "Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin" diyen kadın hakkında 5 yıl hapis istemi

Aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum"

16 Eylül 2016 10:54

İstanbul’da gittikleri barda çıkan kavgada reklamcı Duygu K. ile stilist Gizem S., olayyerine gelen polislere “Benim sevgilim savcı, haritadan yer beğenin” dedikleri iddiasıyla mahkemelik oldu. Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Duygu K. ve Gizem S. hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret’ suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, dava dosyasında yer alan iddialar şöyle:

İstanbul’da 6 ay önce Gizem S. (21) ile Duygu K. (28), Kadıköy’de bir bara gitti. Bir süre sonra Gizem S. ile garson arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce Gizem S.hava almak için dışarı çıktı. Ardından tekrar mekâna girmek isteyen Gizem S.’yi güvenlik görevlileri içeri almadı. Bunun üzerine Gizem S. güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma sokağa taşınca devriye gezen polisler olaya müdahale etti.

Gizem S.’nin arkadaşı Duygu K. da olaya dahil olunca mekân sahibi 2 arkadaştan şikâyetçi oldu. Kendilerini mekândan çıkarıp karakola götürmek isteyince polisle tartışmaya başlayan 2 kadın, müdahale etmek isteyen polislere iddiaya göre “Siz kimsiniz de bizi karakola götüreceksiniz, hepiniz haritadan yer beğenin, benim sevgilim savcı” dedi. Bunun üzerine kelepçelenerek mekândan çıkarılan 2 arkadaşın, karakola götürülerek ifadeleri alındı.

 

''Alkollüydüm"

 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasındaki iddialara göre, polis memuru Ahmet K. ile Fatih Y.’nin şikâyetçi olduğu 2 arkadaştan Gizem S., ifadesinde “Eğlenmeye gittiğimiz yerde tanımadığım bir kişi ile şakalaşırken birden tartışmaya başladık.Ben de bardan dışarı çıktım ve sigaraiçtim. Daha sonra tekrar içeri girmek isteyince olay çıktı. Bağırdım. Sonra polisler geldi, aşırı alkollüydüm ne olduğunu hatırlamıyorum” dedi. Duygu K. ise “Tartışma yaşandı ancak ne olup bittiğini hatırlamıyorum” diye konuştu.

 

5 yıla kadar hapis istemi

 

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Duygu K. ve Gizem S. hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret’ suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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