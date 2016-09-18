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Yaşam

Şort giyen genç kadına saldıran Abdullah Ç. yakalandı

Abdullah Ç'nin hemşire Terzi'ye tekme attığını kabul ettiği belirtildi

18 Eylül 2016 01:48

İstanbul'da bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme attığı ileri sürülen 35 yaşındaki Abdullah Ç. gözaltına alındı.

Hemşire Ayşegül Terzi'nin 12 Eylül Pazartesi günü Alemdağ Polis Merkezi'ne giderek bir erkek şahsın aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu, şüphelinin Abdullah Ç. (35) olduğunu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Ç'yi gözaltına aldı.

 

"Kardeşim şizofren"

 

Şüphelinin ağabeyinin, emniyet yetkililerine "Kardeşim şizofren, doktorlar tedavi olması gerektiğini söyledi, ancak o kabul etmedi" dediği öğrenildi.

Abdullah Ç'nin hemşire Terzi'ye tekme attığını kabul ettiği belirtildi.

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Ayşegül TerziHemşireŞortSaldırıAbdullah Ç

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