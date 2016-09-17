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Yaşam

Kadın sürücü sayısı 10 yılda yaklaşık 3 katına çıktı

Kadın sürücülerin sayısı 6 milyon 533 bine yükseldi

17 Eylül 2016 13:24

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre kadın sürücülerin sayısı son 10 yılda yaklaşık olarak 3 katına çıktı. Kadın sürücü sayısı 6.5 milyona ulaşırken erkek sürücü sayısının yaklaşık 21 milyon olduğu belirtildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2006 yılında 2 milyon 872 bin 951 olan kadın sürücü sayısı, 10 yıl içinde 6 milyon 533 bin 500’e yükseldi. Erkek sürücü sayısı ise 20 milyon 955  bin 650’ye ulaştı. Böylece ehliyetli kadın sürücü sayısı, İstanbul’dan sonra nüfus bazında en kalabalık şehirler olan Ankara ve İzmir’in  nüfusunu da aşarak, 80 ilin nüfusunu da geçti.

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