Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Ağustos 2016 tarihinde yapılan ehliyet sınavı sonuçlarının sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasına çok az kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Sınavı sonuçları internet üzerinden yayımlanacak. Sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ile sorgulamak mümkün.

Ehliyet sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde meb.gov.tr'de erişime açılıyor. MEB henüz sınav sonuçlarını ve sınav sorularını yayımlamadı.

Ehliyet sınavı 27 Ağustos'ta yapılmıştı

Bakanlığımız Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında 23 Temmuz 2016 tarihinde yapılması planlanan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSAS-3) ile 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılması planlanan Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Ek Sınavı darbe kalkışması nedeniyle ileri bir tarihe ertelemişti.

Bu kapsamda; daha önce ertelendiği duyurulan MTSAS-3 sınavı, MTSAS-4 sınavıyla birleştirilerek 27 Ağustos 2016 tarihinde saat 11.00´ de yapıldı.

Sınav yurt genelinde bin 250 okul ve 22 bin 693 salonda 422 bin 315 kursiyerin katılımıyla, MTKS-3 ve MTSKS-4 birleştirilerek gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Stajyer ehliyet nasıl işleyecek?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.