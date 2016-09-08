Ehliyet sınav sonuçları açıklandı; işte MEB sorgu ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sonuçlarını açıkladı. Binlerce insanın beklediği haber MEB'ten geldi.

Yeni düzenlemeye göre, devlet kurumlarının yaptığı hiçbir sınav sonucu, posta ile evlere gönderilmeyecek. Sonuçlar, kurumlarının kendi internet sitelerinde görülecek.

İşte sorgu ekranı için tıklayınız

Ehliyet sınıfları nelerdir? Sınavda hangi konulardan sorulmaktadır?

M, A1, A2, A, B1, B, D1, D, C1, C ve F sınıfları sınavda İlkyardım, trafik, çevre, araç tekniği, trafik adabı konularındaki sorulardan sorumludur.

Stajyer ehliyet nedir?

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

Trafik kazalarına sebep olan faktörler nelerdir?

Trafik kazaları sebeplerine bakıldığında birinci sırada "hatalı sollama" gözükür. Hatalı sollama konusu trafik kurallarında çok net bir şekilde belirtilmiştir. Bu kurallar ya unutulmuştur ya da bireyin "acil" bir şekilde bir yere yetişme isteği vardır. Araç ne kadar hızlı olursa olsun belirli hızda giden araçtan en fazla 30 dakika önde olur. 30 dakika daha erken gitmek trafik kazasına davetiye çıkartmak demek.

Trafik kazalarında ikinci sırada olan ise "alkol" tüketimi. İçişleri Bakanlığı bu konuda sert bir tutum içerisindedir. Alkol kullanıp araç kullanan vatandaşların ehliyetlerine el konulmaktadır. Belirli süreler içerisinde ehliyetine el konulan kişi, belli bir para cezası ödemektedir. Kurallar gereği alkol kullanımı tekrarlanırsa ömür boyu araçlardan men edilmektedir.

Üçüncü sırada "uykusuzluk" Uzun yolculukta vatandaşların uykusuzluğundan ötürü trafik kazası yapmaları oldukça fazladır. Özellikle büyük araç kullanan kişilerin yeterince uyumamaları ve zamanında yetişme stresi baz alındığında, sonuçları istemsiz olarak karşımıza çıkmaktadır.