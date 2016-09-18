Kadına şiddetin cezası 10 taksitle 3 bin lira!

Evinde beslediği kedilerin koku yaptığı gerekçesiyle davalık olduğu komşusu tarafından sopayla öldüresiye dövülen ve kafasına 14 dikiş atılan Funda Güneş şikayetçi oldu. Mahkeme, suçunu itiraf eden sanığa verdiği 3 bin lira para cezasını 10 takside böldü.

İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Funda Güneş, 2003 yılında 19 yaşındaki kızı Ebru Güneş’i trafik kazasında kaybedince kendisini hayvanlara adadı. Evinde bir köpeği, on iki kedisi ile yalnız yaşayan 54 yaşındaki Funda Güneş, hayvanların kokusundan ve yalnız yaşamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle kendisine hakaret eden komşusu Atilla C. ile davalık oldu.

Karar'dan Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre, mahkemenin durum tespiti için apartmanda yaptığı incelemede herhangi bir kokuya rastlanılmaması üzerine dava Güneş lehine sonuçlandı. Olayın arından Güneş, davalık olduğu alt komşusu Atilla C. tarafından silahla tehdit edildiğini öne sürerek şikâyetçi oldu.

Kendisinden şikâyetçi olmasına sinirlenen Cerenoğlu bu defa Güneş’i sopayla öldüresiye dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu bayılan Güneş’i komşuları hastaneye kaldırdı. Aldığı darbelerden vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan Güneş’in kafasına 14 dikiş atıldı. Güneş’in ailesi Atilla C’den şikâyetçi oldu. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı şüpheli hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sopayla vurdum

Sanık, savcılıkta verdiği ifadede, “Binada koku ve gürültü oluyor. Defalarca uyardım. Polise şikâyet etmiş. Bu nedenle ona öfke duyuyorum. O gün bahçeye çıktığını görünce elime sopayı alıp peşinden gittim. Biber gazı sıkınca sopayla kafasına, sırtına vurdum” dedi.

Mahkeme saldırgan komşuya 3 bin lira para cezası kararı verdi. Yaralamayı kasten yaptığını açıkça anlatan ifadesine rağmen sanığı ‘iyi hal’ ve ‘pişmanlık indirimi’nden yararlandıran mahkeme sadece 3 bin TL para cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığa ödeme kolaylığı yaparak 3 bin liranın 10 taksitle ödenmesine hükmetti.

Kararı temyiz eden Funda Güneş, yaşadığı ağır darp olayından sonra kafasında çıkıntı ve sağ bacağında uyuşma olduğunu dile getirdi. Güneş “Dayak olayından sonra ruhsal travma da geçirdim. Hala yalnız başıma evden çıkamıyorum” dedi. Güneş, davayı temyiz etti.