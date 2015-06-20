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Taner Yıldız'dan 'AKP-MHP koalisyonu' iması

'Koalisyonun olması için tüm gayretlerimizi, çabalarımızı sarf edeceğiz'

20 Haziran 2015 22:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AKP’nin 5, MHP’nin 3 milletvekili ve CHP’nin 1 milletvekili çıkarttığı Kayseri’de, "Şu ana kadar biz iktidarda 7 milletvekili ile beraber Kayseri’ye hizmet ve temsil ettik. İhtimaldir ki, bundan sonra 8 milletvekili ile beraber temsil etme durumu çıkabilir" sözleri AKP- MHP koalisyonuna vurgu yaptı.

Yıldız, "AK Partili yine bir hükümet ama koalisyonla beraber olacak gibi görünüyor, biz koalisyonun olması için tüm gayretlerimizi, çabalarımızı sarf edeceğiz" dedi.

Bakan Yıldız, AKP Kayseri Kadın Kolları tarafından Necmeddin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi'nde "Kitap Aklın İlacıdır" projesinin tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koalisyon tartışmalarına ilişkin görüşleri sorulan Yıldız, siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu belirterek, bu manada herhangi bir tıkanıklığa yol açmamaya çalıştıklarını söyledi.

AKP'nin 13 yıldan bu yana Türkiye'nin idaresine konan güçlü bir irade olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız sandıkta tercihini böyle yaptı. Vatandaşımızın tercihi başımızın üstüne. AK Partili yine bir hükümet ama koalisyonla beraber olacak gibi görünüyor, biz koalisyonun olması için tüm gayretlerimizi, çabalarımızı sarf edeceğiz. Koalisyon kelime anlamıyla bir kaynaşma demek. Bu kaynaşmanın mutlaka ülke adına sağlanabiliyor olması lazım. Şu ana kadar iktidarda 7 milletvekiliyle Kayseri'yi temsil ettik ihtimal ki bundan sonra 8 milletvekiliyle temsil etme durumu çıkabilir. Bu da Kayseri'de birliğin, beraberliğin ve yekpare davranmanın mutlaka örneği olacaktır."

Koalisyonun birçok alternatifiyle beraber gündemde olduğunu vurgulayan Yıldız, "MHP ile olabilir, diğer partilerle özellikle CHP ile gerçekleştirilebilir. Bütün bunlar için şu anda konuşmak erken. Hükumetimiz şu anda Türkiye'nin sevk ve idaresiyle alakalı kararları alıyor" diye konuştu.

 

Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye teklifi

 

Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Başbakanlık teklif etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki soruya Yıldız, şu cevabı verdi:

"Gerçekçi olmamız lazım yüzde 25 oyla Başbakanlığın direkt adayı olarak kendisini görmesini veya bunu herhangi bir yetkiye isnat etmeksizin başka birine tevdi ediyor olmasını ben siyaset adına çok etik bulmuyorum. Gerçekçi olmamız lazım, AK Parti bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Alacağımız mesajlar olacağını söylemiştik. Bu mesajların değerlendiriliyor olması, AK Parti'nin birinci sırada çıkmış olma gerçeğini değiştirmiyor. Buna mutlaka diğer partilerin de itina göstereceğine inanıyorum."

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