HDP'li Saruhan Oluç: 'Hiçbir koalisyon hükümeti bizi ilgilendirmez' diye bir yaklaşımımız yok

HDP Eş Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, MHP'nin kendileriyle koalisyon kurmasını "kırmızı çizgi" olarak nitelemesini isim vermeden eleştirdi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Meclis'teki diğer tüm partiler gibi HDP'nin de meşru siyasi bir odak olarak TBMM'de yer almaya hak kazandığını söyledi. BBC Türkçe'nin haberine göre Oluç, "Bugün, toplumun bize verdiği görevin güçlü bir demokratik muhalefet görevi olduğunu düşünüyoruz. Buna göre hazırlık yapıyoruz. 'Hiçbir koalisyon hükümeti ya da kombinasyonu bizi ilgilendirmez' gibi bir yaklaşımımız da yok. Sorumlu davranırız" ifadelerini kullandı.

Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü açıkladığı koalisyon ilkeleri arasında çözüm sürecine değinilmemesini ise eksiklik olarak gördüklerini belirtti.

Genel siyasi yaklaşımlarıyla taban tabana zıt, hiçbir şekilde anlaşamayacakları konular olmadığı müddetçe "hiçbir şeye köstek olmayacaklarını" belirten Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin hükümetsiz kalmasına, bir istikrarsızlığa ve kaosa yuvarlanmasına gözlerimizi kapayıp seyirci kalmayız. Ama şu anda Türkiye böyle bir durumda değil."

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç'a göre MHP'nin bu tutumun nedenleri, "seçim havasını aşamamak" ve "demokratik siyasetin gereklerini tam olarak özümsememek".

Oluç, tüm eşitsizliklere rağmen demokratik bir yarış yapıldığını, Meclis'teki diğer tüm partiler gibi HDP'nin de meşru siyasi bir odak olarak TBMM'de yer almaya hak kazandığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, "AKP ile koalisyona yanaşır mısınız?" sorusuna ise "Bugün önümüze gelmiş böyle bir teklif yok, bizim bir hazırlığımız da yok. Dolayısıyla bunları şu anda tartışmak doğru olmaz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan; CHP, MHP ve HDP'nin birlikte bir koalisyon kurması önerisine HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, CHP'nin bu tür önerileri önce diğer partilerle konuşup bir noktaya gelmesi gerektiğini söyledi.

Çözüm süreci, bir dış politika konusu

Sürecin çok önemli olduğunu vurgulayan Oluç, Irak ve Suriye'deki çatışmalar da düşünüldüğünde bu sorunun artık sadece Türkiye'nin iç meselesi olmadığını vurguladı.

Çözüm sürecinin aynı zamanda bir dış politika konusu olduğunu aktaran Oluç, "O yüzden dışlanabilecek, unutulabilecek bir konu değildir. Ayrıca bütün seçim çalışmalarında şu görülmüştür ki, Türkiye'nin neresinde olursa olsun yurttaşlarımız oy verirken Türkiye'de eşitliğin, kardeşliğin, barışın, huzurun ve istikrarın oluşması için oy vermiştir. Görüşerek, müzakere ederek çözemeyeceğimiz bir sorun olmaması gerekir. Görüşmeler başladığında da ifade edeceğimiz değerlendirmeler esas itibarıyla bunlar olacaktır" dedi.