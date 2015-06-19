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Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal tepkisi: Koalisyon konuşmayın dememe rağmen konuşulmuş!

'O gece 24.00’ten sonra da ayaktaydım, bana nasıl ulaşamamış anlamadım'

19 Haziran 2015 17:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde koalisyon konusunun gündeme gelmemesini istemesine rağmen, bu konunun konuşulduğunu söyledi.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Bekir Coşkun ve genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde Baykal'ın kendisini bilgilendirdiğini doğrulayarak “Baykal gitmeye niyetliydi. Ben ‘Sakın Kaçak Saray’da olmasın” ve ‘Koalisyon konusu olmasın’ dedim. Ama içeride koalisyon da görüşülmüş" dedi.

Kılıçdaroğlu, Baykal'ın görüşmenin içeriği ile ilgili televizyona yaptığı açıklamanın "biraz daha ayrıntılısını" kendisine anlattığını söyledi.

Baykal’ın o gece kendisine ulaşamadığı ile ilgili ifadesi hakkında ise, "Ben de anlamadım. Tam tersine o gece saat 24.00’ten sonra da ayaktaydım ve uyumuyordum” dedi.

Baykal’ın Meclis Başkanı olmasına ilişkin çeşitli senaryolara da değinen Kılıçdaroğlu, “Meclis Başkanlığı konusunda kafamda bir isim yok. Daha erken bu ismi belirlemek için” diye konuştu.

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