CHP'li Yarkadaş: MHP ve AKP koalisyon için hemen hemen anlaştı

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "MHP’nin AKP ile gayri resmi pazarlıklar içinde olduğunu ve hemen hemen koalisyon için anlaştıklarını" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin koalisyonda yer almaması için çaba sarfettiğini söyleyen Yarkadaş, MHP'nin "yüzde 60 hükümet kursun" çağrısına da bu sebepten karşı çıktığını ifade etti.

KRT Haber Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Yarkadaş, MHP’nin ‘yüzde 60 hükümet kursun’ önerisini geri çevirmesinin, AKP ile koalisyon kurmak için kolları sıvama anlamına geldiğini belirerek şunları söyledi:

"Daha önce MHP’nin AKP ile hükümet kurmak için flört ettiğini söylemiştim. Hatta bunun kanıtlarını da ortaya koymuştum. Bunlardan biri, MHP’nin yaptığı pazarlıklarda Meclis Başkanı olarak Eskişehir milletvekili Ruhsar Demirel şartını ortaya koyması. Ankara kulislerinde MHP’nin AKP ile hükümet kurmak için çeşitli pazarlıklar yaptığı ve gayri resmi görüşmeler içinde bulunduğu biliniyor. Örneğin, MHP’nin şu an İçişleri Bakanlığı'nın mutlaka kendisinde olması yönünde pazarlık yürüttüğü ve Murat Başesgioğlu’nun isminin geçtiği görülüyor.”

'Eğer Meclis Başkanlığı seçiminde MHP'nin adayına AKP oy verirse koalisyon demektir'

“MHP, 'HDP ile birlikte görüntü vermek istemiyorum' bahanesi adı altında aslında AKP ile bir koalisyona yeşil ışık yakıyor” diyen Yarkadaş, “Bütün bu tartışmalar önümüzdeki hafta yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde bitecek. Eğer meclis başkanlığı seçiminde MHP’nin adayına AKP oy verir ve AKP aday çıkarmazsa bu AKP ve MHP’nin birlikte koalisyon kuracağına ilişkin en önemli işarettir. MHP’nin de CHP ile değil AKP ile koalisyon kurmaya çalıştığı görülüyor” dedi.

Yarkadaş “MHP, AKP ile yaptığı gayri resmi görüşmelerde Ulaştırma, Adalet ve Enerji bakanlıklarını istiyor, iki Başbakan Yardımcılığı ve Meclis Başkanı'nın MHP’li olmasını istiyor. Bu talepler üzerinde hemen hemen anlaştılar” iddiasını gündeme getirdi.

CHP’li Yarkadaş son olarak, “Tayyip Erdoğan AKP’nin MHP ile koalisyon kurmasından yana. CHP’nin hiçbir şekilde koalisyonlarda yer almaması için çaba sarfettiğini görüyoruz. Ankara’da MHP’nin AKP ile pazarlık yürüttüğü ve hükümet kurmaya çalıştığı açıkça anlaşılıyor” dedi.