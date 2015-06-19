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MHP'den CHP'nin 'başbakanlık' önerisine cevap

Meclis'e kaydını yaptıran MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, CHP'nin sürpriz önerisi hakkında konuştu

19 Haziran 2015 19:21

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, "Genel Başkanımız, HDP'nin içeriden ya da dışarıdan desteğiyle bir koalisyonda yer almayacağımızı belirtti. O işin olmayacağı açık" dedi.

Meclis'e kaydını yaptıran Halaçoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Halaçoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP ile MHP'nin koalisyon kurması ve Başbakanlığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapması önerisi değerlendirdi. 

Koalisyon için CHP ve MHP'nin milletvekili sayısının yeterli olmadığına işaret eden Halaçoğlu, üçüncü partinin desteğinin gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun üçüncü parti olarak HDP'yi kastettiğini sandığını ifade eden Halaçoğlu, "Genel Başkanımız, bizim HDP'nin içeriden ya da dışarıdan desteğiyle bir koalisyonda yer almayacağımızı belirtti. Dolayısıyla o işin olmayacağı açık" diye konuştu.

Halaçoğlu, "Her siyasi parti iktidar, her genel başkan başbakan olmak ister. Devlet Bey'in çok özel bir yanı vardır, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' der. Başbakanlık ikinci plandadır. Başbakan olmadan ülkeye hizmet edilecekse onu da eder. Sırf Başbakan olmak için ilkelerinden vazgeçti dedirtmesi mümkün değil" dedi.

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