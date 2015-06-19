Kılıçdaroğlu’dan Bahçeli’ye koalisyon için sürpriz öneri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "Birlikte hükümet kuralım, Başbakan sen ol” çağrısı yaptı.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre Kılıçdaroğlu, MHP’nin çözüm süreci konusundaki katı tutumuyla HDP’nin desteğini nasıl alacağı yönündeki soruya da “Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Bunların çözülmesi lazım. Siyaset sanatı da çözüm üretme sanatıdır” yanıtını verdi.

CHP, MHP ve HDP'nin seçim vaatleri içinde ortak noktalar da bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ortak unsurlar üzerinden Türkiye'deki sorunların çözümüne yönelik çok önemli adımlar atılabileceğini söyledi.