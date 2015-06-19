MHP Genel Başkan Yardımcısı: AKP’nin dışarda olduğu bir koalisyon alternatifi yok!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "AKP’nin dışarda olduğu bir koalisyon alternatifi yok" dedi. Milletin 258 milletvekiliyle iktidarı AKP'nin elinden aldığını söyleyen Karakaya, "Davutoğlu, MHP'yi ziyaretinde bir talepler listesiyle karşılaşacak" diye konuştu.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Seçim sonuçlarını okuduğunuzda 258 milletvekiliyle bu millet AKP’ye oy verdi. Ama iktidarı da elinden aldı. 'Sen artık tek başına gidemezsin’ dedi. Bu noktada AKP’nin dışarda olduğu bir koalisyon alternatifi yok” diye konuştu.

Mevlüt Karakaya, buna rağmen AKP’nin öncelikle çözüm süreci nedeniyle HDP’yle koalisyon kurmasının daha doğru olacağını söyledi. Karakaya'ya göre, CHP de bu hükümete dahil olabilir.

'Davutoğlu da AKP-MHP hükümeti ister'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, HDP’nin olacağı hiçbir oluşumda yer almayacaklarını belirtti. AKP ile olası bir koalisyona ise kapıları kapatmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti kurma görevini seçimden birinci parti olarak çıkan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na verecek. Davutoğlu, MHP’yi ziyaretinde bir talepler listesiyle karşılaşacak.



Mevlüt Karakaya, bu listede yer alacak "olmazsa olmazları"; "çözüm sürecinin bitmesi" ve "Cumhurbaşkanın anayasal sınırların içinde kalması" olarak sıraladı.

Karakaya, "'17/25 Aralık soruşturmaları', 'Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlara çekilmesi' gibi taleplerinizi AKP kabul eder mi, izin verir mi?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Buna izin vermezse, böyle bir yaklaşım olmazsa, bir koalisyon kurulamaması Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sorumluluğundadır. Koalisyonu kuramama sebebi söylediğiniz gibi bu makul gerekçeler olursa, AKP gidilecek muhtemel erken seçimde büyük hezimete uğrayabilir. Bunun farkında olacakları için bunun bir orta yolunu bulacaklardır diye düşünüyorum. Bunu yapmak durumundadırlar. Ben AKP’nin, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun da talebinin, isteğinin, gönlünün bu şekilde olacağına inanıyorum. Bir defa kendisini de vesayet altından kurtarmış olacak. Türkiye’nin gerçekten buna ihtiyacı var."