Taliban bu kez banka bastı

Pakistan'da bir okula düzenlenen kanlı baskının ardından Taliban militanları bu kez de Afganistan'da bir bankaya saldırdı. Bankada bulunan çok sayıda kişinin rehin alındığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre, Taliban üyeleri, ülkenin güneyindeki Helmand kentinde bir banka şubesine silahlı saldırdı. Bankada bulunan çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

Militanların önceki gün Pakistan’ın Peşaver kentinde bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Baskını düzenleyen tüm militanların öldürüldüğü olayda 145 kişi de yaralanmıştı.



Taliban saldırıyı, örgütü hedef alan ordu operasyonları nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurmuştu.