Pakistan'da Taliban militanları 500 öğrenciyi rehin aldı; çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Peşaver kentinde Taliban militanları, askeri okul bastı. Peşaver kentindeki askeri okula giren 6 silahlı Taliban militanıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre en az 126 öğrenci, öğretmen ve asker öldü. 122 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde, silahlı 6 Taliban militanı sabah saatlerinde askeri bir okulu bastı.

Çocukların okul bahçesinde toplandığı sırada 500 öğrenci ve öğretmeni rehin alan Taliban militanları ile askerler arasında çatışma çıktı.

İlk belirlemelere göre çatışmalarda şimdiye kadar 126 öğrenci, öğretmen ve asker öldü.

Yaşamını yitiren çocukların yaşlarının 9 ile 14 arasında değiştiği ifade ediliyor.

Askeri okulda çıkan çatışmada en az 122 kişi de yaralandı. Çatışmalarda bir kadın öğretmenin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.