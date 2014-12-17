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Dünya

Taliban baskınından ölü taklidi yaparak kurtuldu

16 yaşındaki Shahrukh Khan, Pakistan'da Taliban'ın yaptığı ve 145 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınından ölü taklidi yaparak kurtuldu

17 Aralık 2014 12:42

Pakistan'da Taliban'ın yaptığı ve 145 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınından yaralı kurtulan 16 yaşındaki Shahrukh Khan yaşadıklarını AFP muhabirine anlatırken, ölü taklidi yaparak kurtulduğunu anlattı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan ordu yönetimindeki okula baskın düzenleyen Taliban'a mensup militanlar, 500 öğrenci ve öğretim görevlisini rehin almış ve 145 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olaydan yaralı kurtulan 150 kişiden biri olan 16 yaşındaki Shahrukh Khan'a AFP muhabiri ulaştı. 

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Taliban baskını sırasında arkadaşlarıyla okul salonundaki kariyer rehberliği oturumunda olduğunu belirten Shahrukh Khan, militanların okula hızla yayıldığını söyledi. Öğretmenlerinin öğrencilere yere yatmalarını söylediğini ve hemen ardından militanların salona girdiğini anlatan Khan şöyle devam etti: 

"Hepimiz yere yattık, bağırarak salona girdiler. Bana doğru gelen büyük siyah botlar gördüm. Ateş ederek ilerliyordu, hemen ardından dizlerimde yakıcı bir acı hissettim." 

 

Ölü taklidi yaptım

 

Militanın öğrencilere ateş ederek devam ettiğini söyleyen Khan, kravatını ağzına tıkadığını ve ölü taklidi yaptığını anlatıyor: 

"Canım yanıyordu, sesim çıkmasın diye kravatımı çıkarıp ağzıma tıkıştırdım ve ölü taklidi yaptım. Ateş eden militan geri döndü, arkadaşlarıma ateş etmeye devam etti. Titriyordum ve bana yaklaşıyordu. Bir an öldüğümü düşündüm, gözlerimi kapadım."

 

Kalkmak istedim ama başaramadım

 

Khan, militanlar salondan ayrıldıktan sonra yerinden kalkmak istediğini ama başaramadığını söylüyor: 

"Kalkmaya çalıştım ama kıpırdadıkça canım daha çok yanıyordu. Her yerde kan vardı. Sandalyede görevli asistanlardan birini gördüm, ölmüştü. Sürünerek salonun yanındaki odaya geçtim."

 

Güvenlik güçlerince baygın bulundu 

 

Khan, güvenlik güçlerince baygın şekilde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. AFP muhabiri, Khan'ın bahsettiği asistanın cesedini hastane morgunda korkunç bir halde gördüğünü ifade etti.

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