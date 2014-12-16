Pakistan'da okula silahlı baskın; 141 öğrenci ve öğretmen öldü

Pakistan'ın Peşaver kentinde, Taliban tarafından bir okula düzenlenen baskında ölü sayısı 141'e ulaşırken, yaralı sayısının ise 150 olduğu açıklandı.

Üzerlerinde bomba bulunan altı Taliban militanının, okula girerek etrafa rastgele ateş açtıkları bildirildi. Pakistan ordusunun düzenlediği kurtarma operasyonu, militanların öldürülmesiyle sonlandı.

Saldırıya uğrayan okulun, Pakistan'da ordu tarafından idare edilen 146 okuldan biri olduğu belirtildi. 10 ila 18 yaş arasındaki öğrencilerin okuduğu okulda, askeri personel ve sivillerin çocuklarının eğitim gördüğü açıklandı.

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Peşaver'deki Hayber Paktunhva eyalet başbakanlığında düzenlediği basın toplantısında "Teröre karşı operasyon son safhasına girmiştir. Zarb-e Azb operasyonu, son terörist yok edilene dek devam edecektir" dedi.

Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okula düzenlenen baskını "haince" diye nitelendiren Şerif, halktan saldırılara karşı dayanışma içerisinde olmalarını istedi. Navaz Şerif, baskın nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan ettiğini söyledi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rahil Şerif de baskını şiddetli bir şekilde kınayarak masum insanları öldürmek için korkakça saldırı düzenleyenlerin sadece Pakistan'ın değil insanlığın da düşmanı olduğunu söyledi.

Olaydan sonra Peşaver'e giden Orgeneral Rahil Şerif, masum öğrencilerin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve teröre karşı savaşın devam edeceğini vurguladı.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Selim Bacva ise operasyon son safhasında olduğunu açıkladı.

Okul binasında 5 terörist öldürüldü

Pakistan Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada ise okul binasında yaşanan çatışmada 5 teröristin öldürüldüğü, 2 öğrenci ve 1 görevlinin kurtarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Teröristler köşeye sıkıştırıldı" ifadesi kullanıldı.

Sözcü Tümgeneral Asıf Selim Bacva da okul binasında hala silahlı çatışmaların yaşandığını belirtti. Sözcü, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklama yapmadı.

Taliban: Saldırıyı intikam için yaptık

Saldırıyı üstlenen Pakistan Taliban örgütünün sözcüsü Muhammed Horasani, "üzerlerinde bomba bulunan 6 üyelerinin okula girerek saldırıyı düzenlediğini" söyledi.

Horasani saldırıyı, "hükümet tarafından öldürülen Taliban üyelerinin intikamını almak için yaptıklarını" belirtti.

Saldırının yapıldığı okulda eğitim gören iki öğrencinin babası Majid Bashir, yaptığı açıklamada, oğlunun kendisini arayarak saldırganların birçok öğrenciyi rehin aldıklarını söylediğini aktardı.

Bashir, "Çok korkmuştu. Doğru düzgün konuşamıyordu. Saldırganların kendisini bulmasını engellemek için benden kendisini aramamamı istedi" diye konuştu.

BM baskını kınadı

Birleşmiş Milletler Pakistan Koordinatörü Timo Pakala da Peşaver'deki okula düzenlenen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Masum çocuklara yönelik barbarca saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Pakala, bu vahşet karşısında dehşete düştüklerini vurgulayarak ölen ve yaralananların yakınlarının acısını paylaştıklarını söyledi.

Öte yandan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asif Selim Bacva, operasyonda altı teröristin öldürüldüğünü belirterek ikisi öğrenci, altısı öğretmen ve yedisi idari görevli 15 kişinin daha komandolar tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Sözcü, teröristlerin okul binasının değişik yerlerine bombalar yerleştirdiğini de söyledi.