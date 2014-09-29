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Dünya
Deutsche Welle

Taliban’a barış çağrısı

Afganistan’da aylar süren kaosun ardından seçimin galibi Eşref Gani devlet başkanlığı görevini Hamid Karzai’den devraldı. Gani, devlet başkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada, Taliban’ı barış müzakerelerine çağırdı.

29 Eylül 2014 16:01


Afganistan'ın eski Maliye Bakanı ve Dünya Bankası eski çalışanı Eşref Gani, başkent Kabil'de düzenlenen törende yemin ederek devlet başkanlığı görevine resmen başladı. Yolsuzlukla mücadele sözü veren Gani, konuşmasında barış mesajı da verdi ve “Taliban'ı siyasi müzakerelere katılmaya çağırıyoruz” dedi. Aynı zamanda yoksullukla mücadele edeceği ve istihdamın artırılması için çaba harcayacağı vaatlerinde bulunan yeni Devlet Başkanı, “Sosyal adalet olmadan kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışın sağlanması için çok çalışacağız” dedi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yemin töreninde görevi bırakan Karzai ise 13 yıllık görev süresi boyunca kalıcı barışın tesis edilmesini sağlayamadıklarını söyleyerek, yeni hükümete bu yolda başarılar diledi.

Afganistan tarihinin ilk demokratik görev değişikliği bu sayede gerçekleşirken, ülkede yemin töreni sırasında da terör saldırıları sürdü. Polisin verdiği bilgilere göre, törenden hemen önce Kabil Havalimanı yakınlarında bir intihar saldırısı düzenlendi; saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin yaralandığı bildirildi. Taliban, twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi.

Eşref Gani, haziran ayı sonunda yapılan seçimlerin ikinci turunda Abdullah Abdullah'a karşı galibiyet kazanmış, Abdullah seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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