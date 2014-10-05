Pakistan Talibanı IŞİD'e desteğini açıkladı

Pakistan Talibanı, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “düşman” olarak adlandırdığı ve ABD’nin öncülük ettiği koalisyona karşı birleşme çağrısında bulunarak Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) destek vereceğini açıkladı.

BBC’nin haberine göre, 1997’den bu yana aktif olan Pakistan Talibanı, açıklamasında IŞİD’e seslendi.

Örgütün sözcüsü, “Düşmanlara karşı yaptığınız işgallerle gurur duyuyoruz. İyi ve kötü zamanlarda sizin yanınızdayız. Düşmanlarınızın size karşı birleştiği bu sıkıntılı günlerde, size sabırlı olmanız ve birleşik kalmanız için çağrıda bulunuyoruz. Düşmanlıkları unutun” dedi.