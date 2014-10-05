Taliban’dan IŞİD’e destek



Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) yönetimi resmi ağızdan Irak ve Suriye'de etkili olan IŞİD'e destek sözü verdi. TTP sözcüsü Şahidullah Şahid AFP haber ajansına yaptığı açıklamada “İslam Devleti savaşçılarına yardımcı olmaları için mücahit göndermeye devam edeceğiz” dedi. Şahidullah Şahid, “Onları bütünüyle destekliyoruz, çünkü bu örgütün İslam'a hizmet ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Ancak TTP sözcüsü, iki örgüt arasında resmi bir ittifak kurulduğu yönünde bir ifadede bulunmadı.

Savaşçı gönderme sözünün yanı sıra Pakistan Talibanı'ndan IŞİD'e moral verme amaçlı açıklamalar da geldi. İngiliz yayın kuruluşu BBC bir haberinde, TTP lideri Molla Fazlullah'ın “Düşmanlarından zorla elde ettikleri fetihler bizi gururlandırıyor. İyi zamanda da kötü zamanda da sizinleyiz” sözlerine yer verdi. Fazlullah IŞİD'e hitaben "Bu çalkantılı zamanlarda sizi sabırlı ve birlik içinde olmaya çağırıyoruz, zira düşmanlarınız da size karşı birleşti. Rekabeti unutalım" dedi.

Pakistan Talibanı'yla IŞİD arasında doğrudan bir bağlantı olduğu bilinmiyordu. Birkaç hafta önce IŞİD taraftarlarının Pakistan'ın kuzey batısındaki Peşaver ve çevresinde propaganda amaçlı bildiri dağıttıkları görülmüştü. Ancak iki örgüt arasında doğrudan bir ilişki olmadığı gibi rakip oldukları sanılıyordu. 2007 yılında kurulan TTP, IŞİD'in daha önceden bağlarını kopardığı El Kaide ağıyla yakın ilişkiler içerisinde.

Pakistan hükümeti yakın zamana kadar ülkelerinden Suriye ve Irak'a savaşçıların gittiği yönündeki iddiaları hep geri çevirmişti.