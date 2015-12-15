T24 LogoT24 Logo
Spor

T24 yazarları Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumladı

Asena Özkan, Mehmet Şenol ve Umut Ozan Darıcı, 2-1 Beşiktaş galibiyetiyle sonlanan 2015'in son derbisini yazdı

15 Aralık 2015 02:22

2015'in son derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmaları dahilin Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynandı. Siyah beyazlıların sahadan 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada, 35 puanla zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'ın golleri 56. dakikada Mario Gomez ve 74. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Maçın sadece 2 dakikasını önde geçiren Galatasaray'ın tek golü ise 54. dakikada Wesley Sneijder'dan geldi.

T24 yazarları 2015'in son derbisini yorumladı...

Asena Özkan: Barış ve goller hiç bitmesin!

Mehmet Şenol: "Mesajı almak" üzerine...

Umut Ozan Darıcı: Evrenin en büyük sırrı; Sabri'nin futbolculuğu

ETİKETLER

asena özkanmehmet şenolumut ozan darıcıgalatasaraybeşiktaşderbi

İlgili Haberler

Kartal, derbide zirveye uçtu: 2-1

Beşiktaş'ın golleri 56. dakikada Mario Gomez ve 74. dakikada Gökhan Töre'den geldi

Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Sabaha kadar da oynansa...

"Muslera ile Beşiktaş maç yapıyor, diğer Galatasaraylılar savunuyor"

Derbiyi kaybeden Mustafa Denizli, hakem Mete Kalkavan'ı suçladı: Bir takım nasıl doğranır gördük

"Önümüzdeki takımlar hep arkalarına bakacaklar Galatasaray geliyor diye"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24