T24 yazarları Beşiktaş-Galatasaray derbisini yorumladı

2015'in son derbisi, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmaları dahilin Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynandı. Siyah beyazlıların sahadan 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada, 35 puanla zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş'ın golleri 56. dakikada Mario Gomez ve 74. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Maçın sadece 2 dakikasını önde geçiren Galatasaray'ın tek golü ise 54. dakikada Wesley Sneijder'dan geldi.

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