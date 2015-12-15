Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Sabaha kadar da oynansa...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve siyah beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendiren ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, "Sabaha kadar maç oynansa belki Günay'ın hatasıyla Muslera'nın olağanüstü performansıyla Galatasaray kazanabilirdi. 95 dakika boyunca Galatasaray'ın sıfır pozisyonu var" dedi.

Maç boyunca yaptığı yorumlarla Galatasaray'ı eleştiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray puan cetvelinde öndeymiş gibi, beraberliğe oynuyor. Galatasaray 1 puana razı gibi oynuyor. Muslera ile Beşiktaş maç yapıyor, diğer Galatasaraylılar savunuyor" diye konuştu.

'Tolga oynamak istememiştir, ayrılmak zorunda kalabilir'

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisini NTV Spor'daki %100 Futbol ekranlarından değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Ben tahmin ediyorum ki, Tolga oynamak istememiştir. Bundan sonra ayrılmak zorunda kalabilir. Maç kötü bitseydi, Tolga'nın hiç hatası olmasa da tepki olurdu. Ama dönüşü de olabilirdi. Bugün oyunu değil, oyuncuyu konuşabiliriz. Bence Chedjou orta saha oynamaz değil, ama verim alınabilir mi? Belki birkaç hafta sonra alınabilir. Chedjou, Jose Rodriguez'e göre ayağı daha iyi olan, topu oyuna daha iyi sokabilecek biri. Bilal bu maçta yumuşak kalırdı. Şu Galatasaray'ın yedek kulübesine bak. Pereira hiç ağlamasın yani, ben tribündekilerini sayarsam Fenerbahçe'nin."





'Muslera ile Beşiktaş maç yapıyor'





Golsüz eşitlikle tamamlanan ilk devrenin ardından Dilmen şöyle konuştu:



"Puan tablosunu bilmeyen birisi maçı izlese, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın 3 puan önünde olduğunu zanneder. Galatasaray puan cetvelinde öndeymiş gibi, beraberliğe oynuyor. Galatasaray 1 puana razı gibi oynuyor. Muslera ile Beşiktaş maç yapıyor, diğer Galatasaraylılar savunuyor. Öyle maç oynanıyor. Galatasaray ne zaman risk alacak? Gol yerse tabi. Galatasaray hiçbir şey yapmıyor. Rhodolfo en rahat maçlarından birini oynuyor. Oyun şeklini değiştirmek zorunda olan Galatasaray. Mustafa Denizli'nin, hücum aksiyonları dışında hayatından memnun olduğunu düşünüyorum Mustafa Denizli risk alacaksa gol yemeyi beklememeli."

"Galatasaray şampiyonluk yarışında şansını çok azalttı"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle noktalanan müsabakanın ardından ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"Sabaha kadar maç oynansa belki Günay'ın hatasıyla Muslera'nın olağanüstü performansıyla Galatasaray kazanabilirdi. 95 dakika boyunca Galatasaray'ın sıfır pozisyonu var. Bir tane Olcan. Ona da gol pozisyonu demeyiz. Şut deriz. Bu maçta bulabileceği tek şansı gole çevirdi Galatasaray. Mucize eseri piyango vurdu Galatasaray'a. Galatasaray, Gerets dönemi sonrası çok bocalamış ve 25 puan fark yemişti. Gidişat yine o yönde gibi gözüküyor. Galatasaray şampiyonluk yarışısında şansını çok azalttı. 8-9 puan geride ve takımda ışık da yok. Gün gün geriye gidiyor."