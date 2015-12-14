Kartal, derbide zirveye uçtu: 2-1

2015'in son derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Kartal zirvedeki yerini korumak, Galatasaray ise ezeli rakibi ile 6 puanlık farkı kapatmak için sahada. Zorlu mücadele, Mustafa Denizli’nin sarı kırmızılı ekipte göreve geldikten sonraki ilk derbisi.

-54.dakikada Beşiktaş savunmasında Beck, orta sahaya kadar çıkan kaleci Günay'a topu bıraktı. Günay ıska geçince topla buluşan Sneijde rorta sahadan topu boş kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.



-56.dakikada sol çaprazda topa buluşan Mario Gomez, yerden sert bir füze gönderdi. Top yakın direğin dibinden ağlara gitti: 1-

-Gökhan Töre 74'ncü dakikada topu ağlara gönderiyor. Beşikta 2- 1 Galatasaray

İşte ilk 11’ler





BEŞİKTAŞ (4-2-3-1)

Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez

GALATASARAY (4-2-3-1)

Muslera - Sabri, Semih, Hakan Balta, Olcan - Chedjou, Selçuk - Podolski, Sneijder, Yasin - Burak



Kartal koltuğu koruma amacında...





Ligde son 4 maçta 3 galibiyet elde eden ve haftaya lider giren Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, hem liderliğini sürdürmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.



14 haftada 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplayan Beşiktaş'a karşın Galatasaray'ın 14 maç sonunda 26 puanı bulunuyor. Derbiyi siyah beyazlıların kazanması durumunda puan farkı 9'a çıkacak, tersi durumda ise 3'e inecek.



Töre yedek başlayacak





Derbi öncesi Ersan Gülüm ve Gökhan Töre'nin sakatlıklarının sona ermesi, Beşiktaş teknik heyetini memnun etti. Takımla birlikte antrenmana başlayan iki futbolcu da kadroda yer alacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Ersan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünürken, Gökhan Töre maça yedek kulübesinde başlayacak.



Tolga Zengin kadroda yok!





Sportin Lizbon maçında yediği hatalı goller nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Tolga Zengin, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah beyazılılarda kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.



Kartal son maçlarda zor gol atıyor





Beşiktaş, ligde yaptığı son 4 maçta gol bulmakta zorlandı. Ligin ilk 10 haftasında 27 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise sadece 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Söz konusu mücadelelerde Bursaspor'a 1, Medicana Sivasspor ve Kayserispor'a ise 2 gol atan siyah-beyazlı ekip, Akhisar Belediyespor karşısında skor üretemedi.



Galatasaray zorlu virajda





Süper Lig'de topladığı 26 puanla lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan, Başakşehir'i yenmesiyle Fenerbahçe'nin de 8 puan gerisine döşün Galatasaray için derbi büyük önem taşıyor.



Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından ligde yaptığı 2 maçtan 4 puan çıkaran sarı kırmızılılar, ezeli rakiplerini yenerek, zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.



Karar gereği Galatasaraylı taraftarlar derbiyi tribünden izleyemeyecek.



Eksikler





Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Hamit Altıntop'un yanı sıra Lionel Carole ve Jason Denayer, sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.



Denizli'nin kadro istikrarı





Teknik direktör Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı ekibi sahaya sürdüğü 3 maçta kadro istikrarını korudu.



Galatasaray'daki 3. dönemine 13. haftadaki Kasımpaşa maçıyla başlayan tecrübeli teknik adam, ilk 11'de şans verdiği 10 oyuncuyu 14. haftadaki Bursaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Astana maçlarında da ilk 11'de başlattı.



Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Çolak, Bursaspor karşılaşmasında yerini İspanyol oyuncu Jose Rodriguez'e bıraktı. Astana maçında Chedjou'yu ön liberoda değerlendiren Denizli, bu kez sol bek oynattığı Olcan Adın'a ilk 11'e şans tanıdı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Hakan, Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski ve Burak Yılmaz'ı 3 maçta da ilk 11'de sahaya sürdü.



Golcü kimliğiyle öne çıkıyor



Sarı-kırmızılı ekip, derbi öncesinde golcü yapısıyla dikkati çekiyor. Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta rakip filelere 15 gol gönderen Galatasaray, maç başına 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Golcü kimliğine rağmen savunma zaafları da bulunan sarı-kırmızılılar, 5 maçın 3'ünde kalesindeki 9 gole engel olamadı.



Ceza sınırındakiler



Derbiye toplam 4 futbolcu ceza sınırında çıkacak. Sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaşlı Andreas Beck Osmanlıspor maçında; Galatasaraylı Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta ise Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düşecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda derbi karnesi





Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı derbilerde sadece 1 galibiyet elde etti. Bu statta ev sahibi olarak 5 derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi aldı, rakip fileleri 4 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gördü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la yaptığı iki mücadeleyi de kaybeden Beşiktaş, buradaki tek derbi galibiyetini bu sezon Fenerbahçe karşısında 3-2'lik skorla elde etti.



Galatasaray-Beşiktaş : 120-105



Beşiktaş ile Galatasaray 337. kez karşı karşıya gelecek.



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette, geride kalan 336 maçın 120'sini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazandı, 111 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 476 golüne, siyah-beyazlılar 441 golle karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde





Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 114 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 114 kez karşı karşıya geldi, Galatasaray 43, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılıların 143 golüne, siyah-beyazlılar 118 golle karşılık verdi.



Kartal 10 maçtır kazanamıyor



Rekabetteki son 5 maçı yitiren Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı son 10 derbiyi ise kazanamadı.



Rakibi karşısında son galibiyetini 30 Nisan 2011 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda 2-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 10 maçta 7 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.



Ligde geçen sezonki maçları Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Arena'da aynı skorla 2-0 kazandı.